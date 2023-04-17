入圍10次終奪影后！鄭秀文：不要自設上限，努力才不會辜負自己

▲鄭秀文不被年齡設限，仍在努力尋求各種可能。（圖／翻攝自IG/sammi_chengsauman，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

50歲鄭秀文憑著電影《流水落花》拿下金像獎最佳女主角，經歷10次提名，終於獲此殊榮，她的感性致詞讓台下不少人跟著紅了眼眶，她走過憂鬱低谷，現在熱愛運動、積極面對生活，努力把自己維持在最佳狀態，盤點她的正面金句，相信能給停滯不前的你，一些勇敢前進的力量。

#我想跟天下間有夢想的人講一聲：追尋夢想的路途是很困難重重，但我想你記住我這一刻，記住我拿獎這個畫面，因為夢想是留給永遠不放棄及堅持的人，記住這個畫面，是送給天下間有夢想的人。

#活了半個世紀，兜兜轉轉，高高低低，營營役役，一早發現生命中真正需要的，其實並不多。老生常談，活著最重要的是心之快樂，人生很多的擁有，得來不易，除了自身不懈的努力和付出，也要感謝上天的賜予。我相信萬物有時，上帝早已預備。

#做自己的太陽，陰天也開朗。

#最不想動起來的時候，就是需要動起來的時候

#無論是歌手或演員的身份，持續的努力，持續的破舊立新，不停留在過去，就是工作的答案吧！也是樂趣。如果真心熱愛，就能把一切困難的挫折視為推動力。

#在運動的過程中可鍛鍊耐性，日復一日的流程，有時候需要很大的意志去完成。

#不要自設上限。任何人生階段，任何年紀都可以綻放出獨有的黃金時期，抵達了一座山，又可以另一座山作為目標和動力，努力才不會辜負自己。

#作為一個唱了歌30年的50歲女歌手女演員，要在音樂或演戲找到新鮮或繼續進步，談何容易，更感受到多多少要面對一些年齡歧視，但內心總有一個微細的聲音鼓勵我，要保持心中的一團火，做好自己，不要放棄腦內有趣的靈感，而且無論唱歌或演戲或時尚方面，都一定盡全力做到最好。

#有時候只要安靜地和內心對話，就會為一些事情找到出口，人很多時候，糾結並不來自事情，而是想法和感受，想通了，糾結拆開，豁然開朗。