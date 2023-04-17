WHY AND 1／2童裝特賣會4／20開跑　adidas童裝買5千現抵1千

▲全民普發現金，童裝特賣、優惠訊息紛紛出籠。（圖／翻攝自FB/普普熊 POP BEAR、Open for kids，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

全民普發6000元，為搶食現金大餅，嬰幼兒品牌的特賣優惠也即將開打，WHY AND 1/2 宣布實體通路特賣會搶先開跑，adidas童裝全系列品項滿5000元現抵1000元，新品也適用。

▲WHY AND 1/2童裝百貨最終特賣會訊息。

WHY AND 1/2 普普熊粉絲注意，品牌宣布百貨實體通路特賣會即將於4月20日起搶先開跑，台北新光三越A9館為第一站，而高雄夢時代、台中遠東百貨、中和倉庫則陸續接力特賣，WHY AND 1/2 提醒實體店櫃除了豐原太平洋營業至6月底外，其餘店櫃在特賣後將全數結束營業。

品牌也提醒，WHY AND 1/2線上通路只有官網普普熊逛街去、YAHOO 購物中心、momo 購物網，其他購物網站、FB粉絲團、社團，皆非WHY AND 1/2 直營或授權，消費者購買前請務必留意。

▲當季正品也列入滿額現抵行列。

adidas童裝也祭出買千抵千活動，讓你手中現金一次變大，童裝全系列品項滿5000元，即可現抵1000元，直接現抵，就連新品也適用，換季需要補貨的此刻，一次購入全品項最划算。

▲麗嬰房推出「天絲涼感系列」。（圖／品牌提供）

麗嬰房則歡慶官方品牌購物網的全新改版，推出一系列超好康的會員募集活動，即日起至2023年5月1日，凡註冊就送兩萬點、全館消費滿888元免運；更有機會抽中會員專屬的百萬點數。