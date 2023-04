WHY AND 1／2童裝特賣會4／20開跑　adidas童裝買5千現抵1千

▲全民普發現金,童裝特賣、優惠訊息紛紛出籠。(圖/翻攝自FB/普普熊 POP BEAR、Open for kids,以下同)

記者曾怡嘉/綜合報導

全民普發6000元,為搶食現金大餅,嬰幼兒品牌的特賣優惠也即將開打,WHY AND 1/2 宣布實體通路特賣會搶先開跑,adidas童裝全系列品項滿5000元現抵1000元,新品也適用。

▲WHY AND 1/2童裝百貨最終特賣會訊息。

WHY AND 1/2 普普熊粉絲注意,品牌宣布百貨實體通路特賣會即將於4月20日起搶先開跑,台北新光三越A9館為第一站,而高雄夢時代、台中遠東百貨、中和倉庫則陸續接力特賣,WHY AND 1/2 提醒實體店櫃除了豐原太平洋營業至6月底外,其餘店櫃在特賣後將全數結束營業。

品牌也提醒,WHY AND 1/2線上通路只有官網普普熊逛街去、YAHOO 購物中心、momo 購物網,其他購物網站、FB粉絲團、社團,皆非WHY AND 1/2 直營或授權,消費者購買前請務必留意。

▲當季正品也列入滿額現抵行列。

adidas童裝也祭出買千抵千活動,讓你手中現金一次變大,童裝全系列品項滿5000元,即可現抵1000元,直接現抵,就連新品也適用,換季需要補貨的此刻,一次購入全品項最划算。

▲麗嬰房推出「天絲涼感系列」。(圖/品牌提供)

麗嬰房則歡慶官方品牌購物網的全新改版,推出一系列超好康的會員募集活動,即日起至2023年5月1日,凡註冊就送兩萬點、全館消費滿888元免運;更有機會抽中會員專屬的百萬點數。