春日粉嫩鞋！PUMA奶蓋橘限定色、IU同款「NB鑽石感大底」新登場

記者鮑璿安／台北報導

春日就該換上新鞋款踏青遊玩去，運動品牌以永續時尚、輕盈色系兩大趨勢發表鞋款，ASICS的GEL-NIMBUS 25環保特別版讓材質更加環保輕盈；New Balance則帶來了春季矚目9060款式，韓星IU同款的奶茶拼接晨霧藍一定要入手！

▲ASICS GEL-NIMBUS 25環保特別版。（圖／品牌提供）

ASICS持續帶來環保性能跑鞋，最新的GEL-NIMBUS 25環保特別版從中底、大底至鞋面、鞋舌網布、領口內裡都是使用無染色原料製成，與傳統染色工藝相比，共減少87.2%二氧化碳排放量。再搭配上純白色鞋身，帶來透氣輕盈的著裝享受，是日常與休閒場合的極佳選擇。

▲ IU 李知恩演繹9060奶茶拼接晨霧藍；CT302RH厚底網球鞋。（圖／品牌提供）

清新色調總是春日鞋款的不敗元素，New Balance春季矚目9060款式由亞太區形象大使IU (李知恩)演繹，鑽石感大底以及麂皮拼接、透氣網布設計增添辨識度，請記住夯款配色「奶茶拼接晨霧藍」一定要入手。此外，厚底鞋首選CT系列網球鞋、俐落輪廓的327也帶著粉嫩大自然配色登場。

▲PUMA奶蓋橘限定色Style Rider。（圖／品牌提供）

野餐、踏青別錯過PUMA奶蓋橘限定色Style Rider，鞋款利用80 年代的 PUMA Rider 經典鞋型翻玩重塑，異材質拼接、外露鋸齒車線，同時搭載了Rider Foam 減震顆粒大底，好像踩在奶油上一般輕柔，是春夏時節必收的少女系鞋款之一。

2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），

捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）

捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）



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