韓星都在畫「減齡妝容」重點教學　弱化眉色、水光唇彩超級顯嫩

文／美人圈

化妝最重要的就是修飾效果，但好不容易畫完妝，卻發現很顯老的話真的太可惜了！觀察一下明星的妝容，其實減齡顯嫩的妝容重點真的不少！今天帶來韓星減齡妝容重點，底妝膨潤提亮感是關鍵，弱化眉毛及眼妝、透過腮紅加強純欲感，超級顯嫩的妝容技巧必學！

減齡妝容重點：

膨潤感提亮底妝

一般來說，太乾燥的底妝容易顯乾紋、給人一種成熟感，想要減齡的話底妝最好是選擇偏水光的款式，遮瑕也不要過於厚重，打造出那種原生膨皮的感覺。另外針對容易顯老的凹陷部位「提亮」很重要，可以在眼下、鼻翼、嘴角部位用淺色調的遮瑕或是霧面高光畫出三角形，接著用遮瑕刷或是粉撲慢慢拍開、進行提亮，這樣的提亮方式會相當自然。

▲底妝選擇偏水光的款式。（圖／IG@luna_makeup_official）

弱化眉毛顏色

仔細觀察小孩子的眉毛顏色，會發現眉毛顏色都是比較淡的，適度弱化眉毛顏色可以巧妙的為臉型增加柔和的氛圍感，是相對比較減齡且自然的畫法。新手眉毛可以簡單弱化眉色來營造出柔和感，一般深棕、黑髮的深髮色建議選擇偏「灰色調」的眉筆或染眉膏，髮色偏淺或有漂的話則建議選擇偏「淺金色」的眉色，自然淡化眉毛顏色。

▲適度弱化眉毛顏色。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

低飽和眼妝、眼下臥蠶重點

減齡妝容中眼妝也是盡可能精簡即可，先以基本的霧面打底色帶出深邃感，像是裸棕色、奶茶色、粉棕色都很推薦，輕輕帶過整個眼窩後再順著畫到下眼瞼，可以簡單用深淺兩色稍微做出漸層及暈染就好。接著斟酌補上睫毛膏及內眼線，將重點放在眼下臥蠶，可以用霧面高光或是珠光畫在臥蠶前半段，不僅簡單也可以增加減齡顯嫩的氛圍。

▲減齡妝容的眼妝精簡即可。（圖／IG@dasique_official，下同）

大面積純欲感腮紅

腮紅在全臉妝容中很重要，可以起到銜接全臉妝容的效果，也可以在面中部位產生截斷感，縮短面中起到減齡效果。腮紅顏色一定要淡才有膨脹感，可以選擇自然粉嫩的珊瑚色調或是帶微微珠光的裸色調，範圍大面積畫到眼下面中部位，讓整個臉型更加膨潤飽滿。畫完腮紅後，可以再用粉撲上殘餘的粉底輕輕壓過一次，讓腮紅好像從肌膚底層透出來一樣自然！

微水光唇彩更自然

減齡妝容中「水光感」是很重要的關鍵，很容易打造出那種水嫩的氛圍，看起來也就更減齡顯嫩。也因為整體妝容弱化眼妝、所以唇彩相對很重要，唇彩顏色上可以選擇與腮紅同色系，但稍微深一點的顏色，像是肉桂粉、偏奶棕色調都很適合，質地上以滋潤感的微水光質地最推薦，也可以直接用潤色護唇膏取代，打造出顯嫩的減齡感淡妝氛圍。

▲水光感是很重要的關鍵。（圖／IG@bbia.official）

延伸閱讀

【編輯實測】韓系熱門唇彩推薦！romand、顏料罐唇釉一抹零唇紋，這支是偽素顏必備

韓星水光輕透妝這樣畫！化妝師親授高光用法，妝前打亮是重點、底妝更光感不顯毛孔

粉底怎麼上不暗沉？化妝師妝前&定妝技巧必學，抗氧化暗沉、不發黃，底妝更透亮持久

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載