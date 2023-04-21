5家韓國小眾包品牌！Matin Kim近期超火、玫粉色腋下包出街率最高

文／美人圈

小眾設計師包款不僅可以凸顯出自己的品味，也不像大品牌一樣容易撞。小編今天要為大家推薦5家韓國小眾包品牌，除了近期超火的Matin Kim、Find Kapoor外，還有韓國熱門網拍from beginning模特兒出身自創品牌，重點是價格超級甜，購買新包也不怕荷包失血。

韓國小眾包品牌：

Matin Kim

韓國近期超夯的小眾品牌Matin Kim，從服飾、包款、飾品等每一樣單品中，都可以看出設計時在版型及細節上的要求，俐落又個性加上親民的價位，讓它深受韓國年輕人的喜歡，難怪每次只要一推出新款，過不了多久就會馬上看到售完的字樣！





這款金屬鐵片錢包幾乎所有韓國代購都在推！荔枝皮紋不易刮傷，搭配五金配件簡約卻又不失設計性，除了有黑白款外，還有推出多款色系，買來當作情侶錢包也相當適合。





OSTKAKA

OSTKAKA韓國小眾設計師品牌主打極簡主義，產品設計簡潔又秀氣，既適合日常通勤也可以約會出街，除了明星和部落客經常穿戴，就連韓劇裡也經常出現！其中的Kadel Mini Saddle款式出鏡率極高，馬鞍包的外型圓潤可愛，採用低調的裂紋皮革，讓包型更加復古，加上標誌性的不規則金屬圖案，簡練又百搭。

▲OSTKAKA主打極簡主義。（圖／翻攝自IG@style_ostkaka）

Find Kapoor

Find Kapoor為融合時尚與藝術概念的品牌，大熱的信封包、手機包設計顏值都非常在線，除了女孩們愛不釋手外，就連男神丁海寅也在背。最近的熱門款式手機包和翻蓋包設計都很獨特，簡明的線條突出造型的立體度，乾淨的象牙白襯托出舒適的氛圍感，這種簡單有型、功能性又強的包包不會輕易過時，簡約又耐看，加上豐富的色彩，難怪部落客人手都一咖！

▲Find Kapoor大熱的信封包、手機包設計顏值都非常在線。（圖／翻攝自IG@findkapoor）

KOIMOOI

KOIMOOI名字靈感來自於「KOI鯉魚」，希望可以像在寬闊河水中的鯉魚一樣，越長越大，設計以柔和的色調與結構線條互相協調，表達出獨特的女性氣息。其中Ready Bag為相當熱門的包款，裂紋細節增添了時尚感，標誌性鎖扣裝飾的方便開合，容量大小可以輕鬆收納隨身物品，日常出門非常夠裝。









minitmute

由韓國服飾品牌from beginning模特兒全秀林親自設計的品牌！主打不追隨最新潮流，而是選擇以復古感為基礎的簡單設計，襯托出包包風格的皮革。雖然材質變化並不多，但整體呈現低調優雅的風格，包款皆加上品牌一貫的M字LOGO，辨識度非常高。





2023年很火的Soft Pink玫粉色腋下包，也是出街率最高的一款，顏色雖然很鮮亮，但與春夏服裝都相當搭配，無論是大容量的BRETT BAG還是輕巧的BRETT MINI都相當受到韓國20代年輕女生的歡迎。





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