說・流行／FENDI編出一顆Peekaboo！高超皮革工藝、續寫夯包神話

記者鮑璿安／專題報導

FENDI當家包款Peekaboo自2009年誕生後，以都會感、簡潔魅力感染多個世代女性，終於在2023春夏之際，帶來了如藝術品般的編織皮革Peekaboo包款，製作難度更高，品牌也以第一視角直擊位於托斯卡尼的FENDI 工坊，揭開包款製作工藝的神秘面紗。





▲FENDI Peekaboo 包款梯形標誌性輪廓深入人心 。（圖／品牌提供）

Peekaboo一紅就是15年，與品牌優雅風範並存不退流行，FENDI 工坊汲取上世紀中葉有框包款的精神，設計出 Peekaboo 包款最早充滿建築特色的「梯形形狀」，標誌性的旋轉開扣、手柄設計，帶給人鮮明的都會氣息，經歷每一季不同材質、面料以及尺寸的演變，鮮明特質刻入品牌DNA。

▲2023春夏誕生了全新的編織皮革Peekaboo包款 。（圖／品牌提供）

要想不過時，便要與時俱進添加新元素， 2023春夏誕生了全新的編織皮革Peekaboo包款，以品牌標誌性的Peekaboo ISeeU包款為藍本，採用皮革同色系手工編織飾邊和前幅，濃厚的春夏氣息使得包款本體具有穿透感，在兩側裝飾經典牛角鎖。由外側可見的內襯採用柔軟同色系的納帕皮革，以堅硬隔板分成雙隔層，附可拆卸式、可客製化內袋以及金色表面金屬製品；編織細節延伸至可拆肩帶，帶來手提、肩背雙重實用體驗，打造穿搭女性最優雅奢華的氣質風尚。

▲托斯卡尼的FENDI 工坊誕生編織皮革Peekaboo包款 。（圖／品牌提供）

跟著鏡頭前進位於托斯卡尼的FENDI 工坊，Silvia Venturini Fendi設計出編織皮革包款，對於工藝手法的要求更高，從平面草圖模樣轉而將線條編織串連出立體包身輪廓，以縫紉、裁切過程體現工匠的精準度，融合幾何與曲線線條於一身的 Peekaboo 包款，持續引領時尚。





▲依序Candy Padded Cassette 肩背包（焦糖棕）；Candy Loop 編織肩背包 （絲帶粉）； Candy Cassette 肩背包（開心果綠）；Candy Jodie 半月包 （雪酪黃）。（圖／品牌提供）

同時，Bottega Veneta帶來全新的「超迷你糖果包Candy」，此次縮小款式包含 Padded Cassette 肩背包、Jodie半月包、Arco 托特包、Cassette 水桶包及Loop 編織包，尺寸均變小，但招牌編織手法完美延續，濃縮精湛工藝以及標誌極簡美學，碰撞出可愛火花。當然，新色也一併登場， 染製以風襲藍、雪酪黃、絲帶粉、奇異果綠等如糖果般繽紛亮眼的色彩，在日常穿搭中注入一絲活力。