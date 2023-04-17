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趙露思膚色比月光還白靠素顏霜！拿萬元襯衫親測不沾衣超霸氣

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自微博、小紅書、cyndiloves2sing IG

演員趙露思因演出《傳聞中的陳芊芊》爆紅，後面又接演多部戲劇，可愛活潑的形象深受很多粉絲喜愛，最近她就在小紅書上分享自己夏日素顏的秘訣，關鍵就是使用專屬身體的素顏霜，就可以打造出白皙、細緻的潤澤感膚況，為造型大加分。

▲趙露思,Alexander Wang,OLAY,Linden Leaves,王心凌,Santa Maria Novella,保養。（圖／翻攝自微博、小紅書）

夏季經常會穿有露肩或是細肩帶的單品都，像是這次趙露思就穿了Alexander Wang的黑色露肩上衣，想讓肩膀拒絕暗沉，她就會使用OLAY的身體素顏乳，輕鬆就可以幫助膚色提亮，她還直接拿要價約台幣16000元的襯衫抹脖子，親測完全不掉色的效果，實在有夠大氣。

▲趙露思,Alexander Wang,OLAY,Linden Leaves,王心凌,Santa Maria Novella,保養。（圖／翻攝自微博、小紅書）

女藝人對於身體保養都很注重，像是王心凌在肌膚乾燥的時候，就非常喜歡使用美膚油來保養，比如Santa Maria Novella的緊實肌膚滋潤油，她就稱讚過味道好聞，有點像是嬰兒爽身粉的香氣，質地又很好吸收，洗完澡馬上塗效果最佳。

▲王心凌,保養,身體油,護膚,Santa Maria Novella,Linden Leaves,百洛,freiol, Abysse, ilapothecary,英草社, Omorovicza,ELEMIS,。（圖／cyndiloves2sing IG）

還有紐西蘭品牌Linden Leaves推出的身體保養油，因為價格親民實惠，加上質地不會過於濃稠，非常好推抹，所以王心凌都會拿這罐當作身體按摩油使用，一邊潤澤膚況、一邊做到緊實拉提的效果，一舉兩得。

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關鍵字：

趙露思, Alexander Wang, OLAY, Linden Leaves, 王心凌, Santa Maria Novella, 保養

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