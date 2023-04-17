fb ig video ETtoday search mobile

禍從口入！不想長痘痘少吃這4大食物　乳製品、精緻澱粉都很雷

>

記者李薇／台北報導　圖／for_everyoung10 IG、jennierubyjane IG、heybiblee IG、品牌提供

台灣天氣炎熱潮濕，夏季是痘痘好發的季節，日本營養師就曾分享4大容易致痘的食物，包括：精緻澱粉、高脂肪食物、乳製品等等，都很容易引發爆痘狀況，想擁有平滑好膚質先從吃對開始。

▲DermaAngel,護妍天使,RMK,d program,痘痘,肌膚,保養。（圖／品牌提供）

1.精緻澱粉

精緻澱粉跟糖類充斥人類的生活，但這類型的食物會刺激胰島素分泌，導致新陳代謝下降，增進毛孔阻塞的機會，同時增加大量睪固酮，讓油脂分泌量上升。

2.高脂肪食物

油炸類的食物特別受到大眾喜愛，像是漢堡、洋芋片、薯條等等，但這類型的食物通常富含Omega-6或飽和脂肪，容易讓肌膚出現發炎狀況。

▲DermaAngel,護妍天使,RMK,d program,痘痘,肌膚,保養。（圖／品牌提供）

3.乳製品

乳製品通常富含蛋白質與鈣質，對身體有很好的營養補充，但裡面的乳糖也容易引發肌膚不穩定或是過敏，同時增加肌膚出油狀況。

4.重口味食物

麻辣鍋、燒烤、炸物等食材通常都會加入過多的調味，但其實這些重鹹、重辣的食物吃下肚，不僅會造成腸胃負擔，更會加速油脂分泌的速度。

▲DermaAngel,護妍天使,RMK,d program,痘痘,肌膚,保養。（圖／品牌提供）

【痘痘肌推薦保養】

＃DermaAngel護妍天使 煥膚控油安肌水，200ml、售價450元

▲DermaAngel,護妍天使,RMK,d program,痘痘,肌膚,保養。（圖／品牌提供）

BenQ旗下保養品牌護妍天使，以高規格安心製程打造，擁有國際級P2實驗室，更專注研發出對肌膚有效的保養單品，這次針對油痘肌設計的安肌水，清爽質地擁有美國專利包覆技術的水楊酸微囊、2%菸鹼醯胺、長效控油因子，可以幫助肌膚保濕同時穩定躁動膚況。

＃RMK 淨透調理美肌露，150ml、售價1500元

▲DermaAngel,護妍天使,RMK,d program,痘痘,肌膚,保養。（圖／品牌提供）

帶給肌膚柔滑細緻的淨透感，RMK專為痘痘肌膚設計的美肌露，裡面運用甘草酸二鉀、菸鹼醯胺，輔以鼠尾草菁華、黃柏菁華等5大植物萃取，水加粉末的型態在使用上先搖晃均勻之後，沾濕化妝棉，再輕輕擦拭全臉，達到拋光、勻亮的效果。

＃d program 淨荳益生化妝水，125ml、售價1150元

▲DermaAngel,護妍天使,RMK,d program,痘痘,肌膚,保養。（圖／品牌提供）

針對現代很多人都有的敏感問題，資生堂d program擁有最佳解答，其中，針對痘痘的「淨荳橘」系列，擁有輕盈、不黏膩的質地，裡面不添加刺激成分，僅有酵母萃取的美肌益生元、冬海棠和傳明酸萃取，調理好肌膚不費力。

►別人眼裡你「瘋」嗎？超準心測選一物件就可以輕鬆解答

►愛上會很累的三大星座！TOP 1每秒想法都在變　像抓不住的風

►選一支你最愛的冰棒顏色！測出你真實個性跟最適合的另一半

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

DermaAngel, 護妍天使, RMK, d program, 痘痘, 肌膚, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

一起吞好方便？5種常見保健品最好間隔2小時，不然等於白吃

一起吞好方便？5種常見保健品最好間隔2小時，不然等於白吃

石原聰美生完一年復出氣色超狂！36歲也不間斷的美肌秘訣是泡半身浴

石原聰美生完一年復出氣色超狂！36歲也不間斷的美肌秘訣是泡半身浴

高級感頂天！秀智穿奶茶色一字領洋裝　小露香肩配A4腰身材超狂

高級感頂天！秀智穿奶茶色一字領洋裝　小露香肩配A4腰身材超狂

櫻花妹暴動了！玄彬為新設計作品飛銀座　粉絲擠滿大街搶賭風采 超奢華半罐「萬元乳霜」＋隱藏版精油按摩全臉、肩頸！做完臉立刻有感白一階 生理期3天後肌膚吸收最快！按生理時鐘擬保養計畫美肌更速效 5種生活方式舒緩胃脹氣　吃鳳梨、拿包裹都有助緩解不適 超前部署變白！身體乳＋白皙精華當體膜敷、精華液後再濕敷急速煥亮 分手只能當仇人三大星座！TOP 1超會記仇，不只要斷絕往來、還可能挾怨報復 泰網紅高度還原《鬼滅》上弦之壹　手拿兩片鏡子萬人笑瘋：太天才

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面