禍從口入！不想長痘痘少吃這4大食物　乳製品、精緻澱粉都很雷

記者李薇／台北報導 圖／for_everyoung10 IG、jennierubyjane IG、heybiblee IG、品牌提供

台灣天氣炎熱潮濕，夏季是痘痘好發的季節，日本營養師就曾分享4大容易致痘的食物，包括：精緻澱粉、高脂肪食物、乳製品等等，都很容易引發爆痘狀況，想擁有平滑好膚質先從吃對開始。

1.精緻澱粉

精緻澱粉跟糖類充斥人類的生活，但這類型的食物會刺激胰島素分泌，導致新陳代謝下降，增進毛孔阻塞的機會，同時增加大量睪固酮，讓油脂分泌量上升。

2.高脂肪食物

油炸類的食物特別受到大眾喜愛，像是漢堡、洋芋片、薯條等等，但這類型的食物通常富含Omega-6或飽和脂肪，容易讓肌膚出現發炎狀況。

3.乳製品

乳製品通常富含蛋白質與鈣質，對身體有很好的營養補充，但裡面的乳糖也容易引發肌膚不穩定或是過敏，同時增加肌膚出油狀況。

4.重口味食物

麻辣鍋、燒烤、炸物等食材通常都會加入過多的調味，但其實這些重鹹、重辣的食物吃下肚，不僅會造成腸胃負擔，更會加速油脂分泌的速度。

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