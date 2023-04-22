韓星水光輕透妝這樣畫！化妝師親授高光用法　第1步驟「打亮」是關鍵

文／美人圈

很多化妝新手為了顯臉小、拼命狂修容，但往往顯得底妝髒又不自然，化妝師其實更推薦用高光來調整臉部輪廓，可以畫出韓星那種水光清透感！今天帶來韓國知名化妝工作室ouioui的偶像化妝師EUNBI親授高光用法解析，於底妝前後使用增添輕透光感，還可以畫臥蠶、讓唇彩更豐盈，快一起看看吧！

化妝師高光用法技巧

1：底妝前上高光更輕透

一般高光都是完妝後畫，但化妝師分享，其實許多偶像底妝光透的秘訣就是「在底妝前畫高光」！粉底前，可以先用一把較散的刷子在臉部輪廓高點輕輕上一些高光，像是面中部位、額頭、眉骨，唇峰部位也可以掃上一些高光，後續再上粉底，要注意的是妝前使用的高光建議以粉狀為主，後面再上液體的粉底，可以讓底妝更加持久。

▲化妝師高光用法技巧。（圖／Youtube／3CE STYLENANDA，下同）

這樣底妝前上高光的方式可以讓高光更加自然，畫出那種帶有清透光感的底妝，對於油肌或混合肌、毛孔較大的膚質也可以有比較細膩的打亮效果。

2：畫出臥蠶

多了臥蠶不僅可以放大雙眼，還可以縮短中庭、起到減齡及修飾臉型的效果。畫臥蠶除了直接用淺色或珠光眼影畫之外，化妝師也推薦可以用「偏肉粉色的遮瑕」畫在臥蠶前半段，接著再疊加上高光，眼頭部位也可以畫上些許高光珠光，讓臥蠶更加貼膚，像是原生感般自然。

想要臥蠶更加明顯的話，可以先輕輕微笑、擠出臥蠶後，再用扁刷或是最小號的刷子畫上淡淡的陰影線，讓整個臥蠶無中生有、而且不會很突兀。

3：修飾面部輪廓

高光最主要還是調整並修飾臉部輪廓，完妝後，用一把較散的刷子沾取適量霧面高光輕輕上在臉部突出部位，像是額頭、鼻樑、眉骨、唇峰等，也可以與底妝前的高光部位做銜接，讓全臉光澤感更加明顯。在眼尾延伸顴骨上方也可以用霧面高光畫出一個大C字，可以與腮紅做銜接，整個臉周輪廓在視覺上會有往上拉提的感覺，提升臉部輪廓立體感。

4：疊加腮紅打造膨潤感

如果擔心高光太誇張、想要那種曖曖內含光的水光光澤的話，推薦韓星常畫的高光腮紅疊加方法。先在蘋果肌部位畫上腮紅，可以延伸到面中級眼下、大面積掃上，注意往下不要畫超過鼻子就好，接著在腮紅上方、整個蘋果肌最高點部位再輕輕疊加高光，可以讓面中有膨潤感，營造減齡顯嫩的妝效。

5：唇部打底更顯豐盈

從去年開始韓國流行的水光唇，其實也可以用高光完成！上唇膏前先用小刷子沾取高光輕輕點壓在雙唇上，接著唇膏一樣用點壓的方式上在唇內側、再輕輕往外暈染開，可以斟酌在外側補上些許裸色調的唇膏，這樣增加嘴唇的水光光澤，讓雙唇顯得更加豐盈，同時也不會太誇張。

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