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大直NOKE忠泰 4／29試營運　法國藝術家操刀圖騰、22米植生牆成亮點

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▲《NOKE 忠泰樂生活》 。（圖／業者提供）

▲《NOKE 忠泰樂生活》是台灣首座以「策展」為主題的商場 。（圖／業者提供）

記者鮑璿安／台北報導

大直新商場NOKE忠泰樂生活將於4月29日試營運，商場亮點也一一曝光，由於NOKE是台灣首座以「策展」為主題的商場，邀請到法國街頭藝術家 Jordane Saget為商場打造獨家圈繞圖騰，同步推出實體藝術作品，讓民眾逛街也像在看展，充滿人文氣息。

▲《NOKE 忠泰樂生活》 。（圖／業者提供）

▲NOKE 忠泰樂生活主打自然綠意 。（圖／業者提供）

忠泰集團與旅德建築師林友寒共同操刀NOKE 忠泰樂生活，以優美清新的純白色建築設計，將戶外綠意、陽光引進每一樓層，早晚光景不同，呼應百貨主打的自然生活，手扶梯兩側 22 米牆面設計為有機型態的植生牆，成為一大看點，未來更將透過不定期換展的形式吸客。

▲《NOKE 忠泰樂生活》 。（圖／業者提供）

▲日本藝術家東信首次個展《東信展：繁花．時敘》來台 。（圖／業者提供）

▲《NOKE 忠泰樂生活》 。（圖／業者提供）

▲藝術家Jordane Saget為百貨打造獨家圖騰 。（圖／業者提供）

百貨首展則是日本藝術家東信 Azuma Makoto《東信展：繁花．時敘》個展，作為首度來台，將帶領觀者進入時間停滯的微觀花卉宇宙。而藝術家Jordane Saget本人將於百貨試營運期間親自來台進行實際創作，帶來10場以上即興演出，將百貨的公共空間、櫥窗、商品陳列變成畫布，成為他在亞洲的第一件跨界作品。

▲▼ 宏匯廣場 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宏匯廣場 。（圖／品牌提供）

▲宏匯廣場請到台灣藝術家卡佳操刀今年母親節主視覺設計 。（圖／品牌提供）

同時，宏匯廣場請到台灣藝術家卡佳操刀今年母親節主視覺設計，透過黑冠麻鷺叼著康乃馨搭配多種花卉帶來母親節到來的意象，繽紛主色調的繪畫更躍上宏匯廣場外牆及三樓視覺牆上外，也將出現在會員來店禮上，5／1至5／5會員當日單筆消費滿2,000元，就可獲得玩美春夏帆布托特包乙個，5／8至5／12 會員當日單筆消費滿2,000元，玩美花漾彎勾直傘直接帶回家。

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關鍵字：

大直, 商場, 百貨, NOKE, 忠泰, 樂生活

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