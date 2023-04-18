大油皮也不怕！YG彩妝師教超強「膠水底妝法」　做好3招整天不脫妝

▲彩妝師表示，用對手法就能打造薄透又持久的底妝。（圖／翻攝IG@kkmmmkk、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

這幾天氣溫上升，天氣悶熱猶如夏季，應該不少人臉皮開始狂出油，底妝變得容易斑駁、脫妝好困擾。YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民近日就分享了一套超狂的「膠水底妝大法」，只要做好簡單3個秘訣，就能打造出超強持妝力的通透底妝，就算是大油皮也能一整天都不脫妝、不斑駁。

＃精簡妝前保養



很多人為了讓底妝服貼不卡粉，會很認真做好妝前保養，但反而會太過度，朴東民表示，其實妝前保養要精簡，他建議可以先噴一層保濕噴霧，再將清爽型的乳液擠在化妝棉上，輕輕擦拭全臉，去除多餘油脂。

＃膠水底妝第一步：分區上粉底



朴東民提醒，尤其是油性肌要可以選一款持妝又控油的粉底液。把臉部分為多油區和少油區，在額頭、臉頰、下巴等容易出油的多油區部位，用粉底刷沾取粉底後，用戳的手法快速上妝，既輕薄又能遮蓋毛孔；而其他少油區部分，就直接用刷子刷開，就能上出通透又服貼的妝感。

＃膠水底妝第二步：定妝噴霧＋蜜粉



最後定妝要用定妝噴霧搭配蜜粉，先用定妝噴霧以X＋T字型噴一層定妝，接著以刷子沾取蜜粉，在容易出油的多油區用按壓的方式，外輪廓等少油區則以輕拍方式拍上蜜粉。