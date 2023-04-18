fb ig video ETtoday search mobile

大油皮也不怕！YG彩妝師教超強「膠水底妝法」　做好3招整天不脫妝

>

▲▼YG彩妝師教「膠水底妝法」整天不脫妝。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲彩妝師表示，用對手法就能打造薄透又持久的底妝。（圖／翻攝IG@kkmmmkk、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

這幾天氣溫上升，天氣悶熱猶如夏季，應該不少人臉皮開始狂出油，底妝變得容易斑駁、脫妝好困擾。YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民近日就分享了一套超狂的「膠水底妝大法」，只要做好簡單3個秘訣，就能打造出超強持妝力的通透底妝，就算是大油皮也能一整天都不脫妝、不斑駁。

▲▼YG彩妝師教「膠水底妝法」整天不脫妝。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃精簡妝前保養

很多人為了讓底妝服貼不卡粉，會很認真做好妝前保養，但反而會太過度，朴東民表示，其實妝前保養要精簡，他建議可以先噴一層保濕噴霧，再將清爽型的乳液擠在化妝棉上，輕輕擦拭全臉，去除多餘油脂。

▲▼YG彩妝師教「膠水底妝法」整天不脫妝。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼YG彩妝師教「膠水底妝法」整天不脫妝。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃膠水底妝第一步：分區上粉底

朴東民提醒，尤其是油性肌要可以選一款持妝又控油的粉底液。把臉部分為多油區和少油區，在額頭、臉頰、下巴等容易出油的多油區部位，用粉底刷沾取粉底後，用戳的手法快速上妝，既輕薄又能遮蓋毛孔；而其他少油區部分，就直接用刷子刷開，就能上出通透又服貼的妝感。

▲▼YG彩妝師教「膠水底妝法」整天不脫妝。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼YG彩妝師教「膠水底妝法」整天不脫妝。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃膠水底妝第二步：定妝噴霧＋蜜粉

最後定妝要用定妝噴霧搭配蜜粉，先用定妝噴霧以X＋T字型噴一層定妝，接著以刷子沾取蜜粉，在容易出油的多油區用按壓的方式，外輪廓等少油區則以輕拍方式拍上蜜粉。

►2023母親節必搶「底妝優惠組」！雅詩蘭黛任選2底妝送4、GA水粉底63折

►47歲梁詠琪靠「底妝小心機」更凍齡！4款愛用粉底全公開

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

彩妝, 美妝, 底妝, 持妝, 秘訣, 方法, 膠水底妝, 脫妝, 斑駁, 卡粉, 彩妝師, 化妝師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

分手只能當仇人三大星座！TOP 1超會記仇，不只要斷絕往來、還可能挾怨報復

分手只能當仇人三大星座！TOP 1超會記仇，不只要斷絕往來、還可能挾怨報復

泰網紅高度還原《鬼滅》上弦之壹　手拿兩片鏡子萬人笑瘋：太天才

泰網紅高度還原《鬼滅》上弦之壹　手拿兩片鏡子萬人笑瘋：太天才

小S無預警曬「長髮照」，網驚呼：長髮超有少女味

小S無預警曬「長髮照」，網驚呼：長髮超有少女味

梅西機場時尚帥爆！帶LV行李箱、腳踩訂製足球　透露「打包很有條理」 討論度極高！春夏3款人氣香水盤點，Aesop、SABON都在內 健忘金魚腦快吃！營養師曝「6種護腦食物」　活化大腦、搶救記憶力 10款「髮香噴霧」一噴散發仙女香氣　YSL自帶高級感、吃火鍋隨身帶這瓶 「素顏霜」隱藏用法連化妝師都愛用　一整天都是自然奶油肌 趙露思膚色比月光還白靠素顏霜！拿萬元襯衫親測不沾衣超霸氣 超準！憑直覺挑「一個盤子」，秒測你天生靠什麼吃飯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面