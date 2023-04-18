大直NOKE忠泰亮點搶看！義大利香氛CULTI首店、隈研吾操刀餐廳絕美曝光

▲大直新百貨NOKE忠泰樂生活即將在4月29日試營運 。（圖／翻攝自忠泰FB）

記者鮑璿安／台北報導

以質感生活為亮點的大直新商場「NOKE忠泰樂生活」即將在4月29日試營運，以引進TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店、挑高12米的AURORA ICE RINK極光冰場成為話題。《ET FASHION》特別整理百貨亮點，全台首發名單包含義大利香氛品牌 CULTI、時裝品牌 APUJAN ，而話題性高檔港式火鍋「明粵」，更成為日本建築大師隈研吾在台首間餐廳作品，值得民眾朝聖。

▲日本建築大師隈研吾操刀設計的高檔港式火鍋「明粵」 。（圖／翻攝自忠泰FB）

餐飲方面，米其林三星主廚Thomas Bühner主理的La Vie by Thomas Bühner 睿麗即將進駐，帶來正宗的歐陸法式料理；備受期待的還有日本建築大師隈研吾操刀設計的高檔港式火鍋「明粵」，是全台唯一以澎湖活體海鮮為主要食材的火鍋料理，還帶來義式餐廳Bar Domani、冰淇淋店Old Bridge Gelateria、雪場咖哩等，陣容相當精彩。

▲義大利香氛品牌 CULTI登台 。（圖／翻攝自忠泰FB）

▲旅英設計師詹朴於倫敦成立的女裝時裝品牌APUJAN 。（圖／翻攝自忠泰FB）

NOKE 相當著重設計師品牌以及選品店，全台首發陣容包括義大利香氛品牌 CULTI、永續時尚生活選品店La Maison SCLOUD、首度打造複合進口選品 belonging SELECT 囊括 uncrave、être cécile、Modern Weaving、VASIC、FABIO RUSCONI 等歐洲、美國、日本的品牌，免出國就能找到質感單品。旅英設計師詹朴於倫敦成立的女裝時裝品牌APUJAN，服飾主打多樣化針織技藝以及印花特色，選在NOKE成立台灣首家正式專櫃。而洛杉磯鞋履品牌 ARTICLE NO.、英倫雨靴品牌 HUNTER則會以期間快閃店形式進駐，帶給民眾多樣化購物享受。





▲AURORA ICE RINK極光冰場 。（圖／翻攝自忠泰FB）

NOKE最初以內設有挑高12米的AURORA ICE RINK極光冰場打開知名度，未來將帶來教練課程讓民眾熟悉溜冰運動，此外，複合式運動精品品牌 ASPORT、瑞典設計師品牌 J. LINDEBERG、運動品牌 DESCENTE 旗艦店確定進駐，提供兼具休閒與時尚感的單品。