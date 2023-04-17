梅西機場時尚帥爆！帶LV行李箱、腳踩訂製足球　透露「打包很有條理」

▲梅西拍攝LV Horizo​​n行李箱廣告，在候機大廳一派自在。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

還記得去年底卡達世界盃開踢前，LOUIS VUITTON（LV）讓梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）兩大名將世紀同框對弈引爆話題，最新釋出的廣告照，則是梅西獨挑大樑曝光「機場時尚」，他帶著LV Horizo​​n行李箱，還有一顆Monogram足球相伴，展現無比魅力。

梅西剛被美國《時代》雜誌選為年度全球百大影響力人物，近日忙於法國甲級聯賽，去年底（2022年）他領著阿根廷隊奪下世界盃冠軍、抱走大力神杯的畫面，仍讓很多人記憶猶新。

▲2022年底，LV發布梅西（左）與C羅對弈的形象廣告，引起驚嘆。





▲梅西坐在LV經典硬箱上，腳踩Monogram足球。

穿球衣英姿煥發，換上西裝照樣帥度破表，LV最新旅行形象廣告中，梅西坐在機場候機大廳，雙腳伸直靠在Horizo​​n行李箱上，一派輕鬆自在，身旁放著Keepall旅行袋與Monogram足球，場景換到停機坪時，則坐在經典硬箱上，行李箱仍是焦點，足球則踩在腳下，他穿著黑西裝搭配黑T恤、黑色短靴，顯得低調又有型。

在LV的訪談影片中梅西透露：「我非常有條理，我會確保有足夠的時間、提前將行李打包好，我喜歡將一切準備妥當。」他也說到喜歡Horizo​​n行李箱的理由：「不僅是外觀，還因為操作方式，使用時感到很舒適，輪子也很輕鬆就能移動，因此我很喜歡帶著Horizo​​n行李箱。」

▲LV Horizo​​n 50行李箱99,000元（左）、Horizo​​n 55行李箱113,000元（右）。

▲LV Horizo​​n行李箱相當實用。

LV Horizo​​n行李箱由工業設計大師Marc Newson操刀打造，運用硬度、強度都更升級的新聚丙烯材質，灌模到數層立體類網紗上，讓箱殼更加輕薄，以Monogram 或 Damier 帆布搭配天然牛皮製成，拉桿行李箱的微小輪子有靜音設計，推拉時輕鬆自在。

在廣告中同樣醒目的Monogram足球，最初是LV在1998年，為紀念法國隊奪下世界盃冠軍而設計製作，當時限量3000個，成為很罕見的珍藏品，現在Monogram足球雖沒有延續或大量生產，但如果喜歡，是可接受訂製的。

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GUCCI與同樣源自義大利的行李箱品牌FPM（Fabbrica Pelletterie Milano）攜手，推出共同創作系列，延續GUCCI Valigeria系列的旅遊美學，打造了鋁製登機箱，結合摩登前衛與經典傳統，相當實用又具識別性，GUCCI代言人KAI、韓國男星 YEONJUN ，以及日本男星上杉柊平都已搶先帶著出門。

▲GUCCI X FPM登機箱既摩登又傳統。

▲KAI帶著GUCCI X FPM登機箱，相當帥氣。

▲YEONJUN搶先入手GUCCI X FPM登機箱。

▲上杉柊平使用GUCCI X FPM登機箱。