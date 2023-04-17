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討論度極高！春夏3款人氣香水盤點，Aesop、SABON都在內

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▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲春夏季人氣香水盤點。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／綜合報導

氣溫逐漸升高，讓自己隨時隨地散發著香香的氣息，是維持好感度的準則，盤點最新3款人氣香氛，你最愛哪一款呢？

為慶祝茉莉花語系列上市10周年，SABON再度以茉莉為主角，融入茉莉綠葉、蓮花與竹，打造璀璨茉莉系列，並於沐浴保養單品中傾注珍貴的茉莉純露，將沐浴與儀式提升至全新境界。

▲▼香水盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲SABON 璀璨茉莉香氛探索組，880元。

調香師Jacob Varela以輕柔的方式重新詮釋茉莉花香，茉莉花綠葉與竹香恰恰平衡了茉莉花原有的馥郁，讓純粹的茉莉更加輕柔透明，在甜美與花香達到完美的和諧。

▲▼香水盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲SABON 璀璨茉莉淡香精，80ml，2,900元。

值得一提的是，SABON推出首款淡香精，使璀璨茉莉的精緻香氣加更持久，璀璨茉莉淡香精，融合了茉莉綠葉，寶藍色的透明瓶身設計，看起來相當有質感。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Aesop 格歐暮香水，50ml，5,600元。

以令人著迷的辛香調作為開場，散發粉紅胡椒、小荳蔻香調，而橙花油的清新花香、橙花的甜美氣息、金合歡的乾淨粉香，與馥郁而溫潤的玫瑰、水仙、茉莉花完美的融合於一，如同一股拂過窗簾的微風，再添上瑪黛茶的草本綠意。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲chloé 芳心之旅暮光精粹淡香精，50ml，4,800元。

以椰棗與梨子香氣混合，搭配著溫暖包裹香草氣息和奶油檀香，極致的絲滑感，香甜而不膩，帶出香氣的細膩感。最後調入廣藿香和茉莉，增添輕柔的層次，打造出誘人的獨特清香。

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