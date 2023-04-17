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小S無預警曬「長髮照」，網驚呼：長髮超有少女味

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記者曾怡嘉／台北報導

小S徐熙娣經常在社群平台和粉絲互動，今（4/17）無預警以長髮造型現身，讓網友們超驚喜，粉絲紛紛狂讚：「長髮超有少女味」、「長髮看起來好年輕」，不過也有人直喊：「還是短髮比較適合」，這句真心話也釣出小S本人回應：「我也覺得」。

▲▼小S長髮。（圖／翻攝自FB/小S徐熙娣）

▲小S突如其來的長髮照，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自FB/小S徐熙娣，以下同）

雖然母親節還沒到，小S今（4/17）提早在臉書喊話：「今年母親節想跟女兒們，我媽、我婆婆，其實就全家人啦一起過！我想吃女兒做的西式料理、也想告訴媽媽和婆婆我很愛她們！最後再來個美味的甜點，就太完美了！人生、不管怎麼過，一定要珍惜你愛的人～」

▲▼小S長髮。（圖／翻攝自FB/小S徐熙娣）

▲小S大推表姊的莫菲琳甜點。

她突如其來的感性發言，吸引一票網友按讚留言，但一切卻被她放的一張自拍長髮照而整個歪樓，照片中小S留著長髮，戴著棒球帽，整個少女味滿滿，不少網友直誇她超嫩，和大女兒真的超像。

▲▼小S長髮。（圖／翻攝自FB/小S徐熙娣）

▲短髮的小S超有辨識度。

除了ASOS時期剛出道時曾留過長髮，近年來小S都以短髮示人，她的各種短髮造型，堪稱是女生們的剪髮範本，而支持她長髮、短髮的各有擁戴者，網友們則留言：「長髮好有女人味、整個溫柔風」、「看起來好年輕」、「還是短髮比較適合」，而最後這句也釣出小S本人親回：「我也覺得」。

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關鍵字：

長髮, 小S

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