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健忘金魚腦快吃！營養師曝「6種護腦食物」　活化大腦、搶救記憶力

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▲▼ 營養師曝增強記憶力6種補腦食物 。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享對護腦、提升記憶力有幫助的飲食關鍵。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／台北報導　

你是不是也經常想要回想前幾天才發生的事，卻完全想不起來？或是本來想要做的事，一個轉頭就忘了？越來越多人年紀輕輕就有記憶力衰退的狀況，想要改善「金魚腦」狀況，吃對食物也有幫助！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了對「腦力」有幫助的4大關鍵、6種營養素，最近常忘東忘西的人快照著吃，幫助保護大腦、提升記憶力。

▲▼ 營養師曝增強記憶力6種補腦食物 。（圖／達志示意圖）

1.補充大腦營養：Omega-3脂肪酸

腦部有將近60%是由脂肪組成，其中有一半是屬於Omega-3脂肪酸，所以補充Omega-3就很重要，建議可以多吃魚類、堅果類。

2.提高警覺：咖啡因

增加精神專注力非常重要，可以選擇無糖黑咖啡等咖啡因飲品來補充，幫助警覺、提高專注力，但要注意不要喝太多，否則容易過度專注，導致「反應性疲勞」發生。

▲▼ 營養師曝增強記憶力6種補腦食物 。（圖／達志示意圖）

3.保護大腦抗氧化抗發炎：維生素C＋花青素＋類黃酮

可以選擇維生素C或維生素E含量高的食材，可幫助抗氧化，可多吃像是芭樂、奇異果、柑橘類等水果；而花青素和黃酮類植化素，也能幫助抗氧化、抗發炎，像是藍莓、草莓、覆盆子、黑醋栗等莓果類，都含有豐富花青素，或是70%以上黑巧克力，也含有豐富類黃酮，可能增加學習及記憶力。

4.放鬆心情：茶胺酸

可以增加體內血清素水平來幫助放鬆心情，因此蛋白質補充相對之下就很重要；而綠茶中的茶胺酸，也可以幫助放鬆心情，建議可喝無糖綠茶。

最後蕭瑋霖也提醒，透過特殊營養素的補充，可以幫助提高大腦記憶，但也別因此忽略其他營養攝取，均衡飲食還是最重要。

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關鍵字：

補腦, 健腦, 大腦, 記憶力, 記憶, 健忘, 飲食, 關鍵, 食物, 營養師

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