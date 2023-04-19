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有反差魅力「值得深交」星座Top 3！第一名認識越久越可愛，超挺朋友

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▲星座 。（圖／翻攝自IG@TVN）

▲認識越久越可愛星座 。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

你的交友模式是加分還是減分？與有些朋友相處就會發現，他們藏有反轉魅力，一開始感到有距離感，但接觸久了根本變了個人，竟然是「相處越久越可愛」，以下反差萌星座Top 3 讓人超意外，看看你上榜了嗎？

Top 3 水瓶座

剛認識水瓶的時候絕對感受不到他們的魅力，恰好時間才能證明水瓶的隱藏特性，他們看似很冷漠，不過相處久了會發現，水瓶其實並不冷淡，而是熱情的點跟其他人不同。如果你堅持到最後，闖入了水瓶的外星世界，那麼恭喜你，一定會感到他可愛的一面，是十足反差的星座。

Top 2 獅子座

獅子座交友的第一印象是很難接近，而且氣場強大往往讓人卻步，不過認識久了會發現獅子對朋友比誰都好，他們很願意會朋友付出，而且只有對摯友才會放下架子，看似難以征服，不過一旦時間久了，就會流露出真實的幼稚個性，簡直從獅子變成一隻小花貓。

Top 1 牡羊座

牡羊座的交際是採取加分制度的，第一次見面沒有深刻印象，但是隨著滿滿熟悉後，會發現漸漸離不開牡羊，直接加到滿分，他們擅長用個人魅力感染周遭朋友，而且就算是有困難需要幫助，牡羊也會第一個站出來，不會推脫什麼，是值得深交的朋友。

 ►朋友多卻「最難交心」星座Top 3 ！第一名表面有話聊，內心海底針

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關鍵字：

星座, 運勢, 獅子座, 水瓶座, 牡羊座

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