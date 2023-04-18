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無印良品春夏食品打9折！　韓式拌醬、乳酸優格氣泡飲新登場

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記者鮑璿安／台北報導

春夏時節來臨，MUJI無印良品帶來全新食品品項，包含簡單便利的韓式拌飯醬以及日式炒麵醬，更推出清涼消暑的即溶氣泡飲系列、無添加果乾系列，即日起至4月26日，「無印良品周間」全品項結帳再享9折優惠。星巴克則迎來台灣限定「蜜柚醬」，可搭配茶飲食用充滿清爽口感。

▲▼ 星巴克、MUJI 。（圖／業者提供）

▲韓式拌飯醬 。（圖／業者提供）

▲▼ 星巴克、MUJI 。（圖／業者提供）

▲日式炒麵醬 。（圖／業者提供）

▲▼ 星巴克、MUJI 。（圖／業者提供）

▲即溶氣泡飲乳酸優格 。（圖／業者提供）

無印良品以便利為開發重點，此次帶來韓式拌飯醬、日式豬排醬與日式炒麵醬，作為拌飯與炒麵醬外也可當佐醬使用，捨棄瓶罐包裝更簡便。今夏也持續新增在地食品開發逾百項，挑選台南、高雄等地優質農產品製作果乾系列，包括蜜蕉果乾、金鑽鳳梨果乾、愛文芒果乾與紅龍果乾，品嚐細緻果肉纖維與酸甜滋味。即溶氣泡飲新品有乳酸優格、百香果以及水蜜桃，口感輕盈。即日起至4月26日，持MUJI無印良品聯名卡刷卡或出示MUJI passport手機APP累積消費里程，即享全品項結帳再9折優惠。

▲▼ 星巴克、MUJI 。（圖／業者提供）

▲星巴克蜜柚醬 。（圖／業者提供）

▲▼ 星巴克、MUJI 。（圖／業者提供）

▲焦糖愛起司雙味爆米花 。（圖／業者提供）

星巴克為台灣市場限定開發蜜柚醬，以歐洲紅柚搭配在地的柚子果肉、柚子皮與蜂蜜調和製作，無論搭配在地開發的茶瓦納阿里山烏龍茶，或者搭配英式紅茶都很適合。此外，爽口的小零嘴包含酸奶洋蔥爆米花、松露海鹽星格脆、有著可愛造型的「星巴克脆米星」也是熱門伴手禮品項。

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關鍵字：

MUJI, 日本, 無印良品, 食品

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