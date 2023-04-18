《怒嗆人生》8條寫實嗆辣金句：只有有錢人，才會覺得錢不重要！

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近日Netflix影集《怒嗆人生》（BEEF）在網路上討論度很高，獲得爛番茄平均98%的好評！劇情描述男、女主角在一場「路上尬車」的行車糾紛之後，彼此的人生開始出現了糾纏，很是爆笑、看了大快人心，誇張荒誕的橋段卻能勾動觀眾情緒，其中角色們的台詞十分中肯、嗆辣，讓許多人看了不由的產生共鳴，以下就來盤點《怒嗆人生》的8條寫實金句。

▲《怒嗆人生》金句分享。（圖／翻攝自劇照，以下同）

＃「只有有錢人，才會覺得錢不重要！佛陀之所以能成為佛陀，首先是因為他是王子，好嗎？他有能放棄的東西。」

＃「西方心理療法對東方的頭腦沒有用。」

＃「我受夠了總是要面帶微笑。」

＃「我認為我的父母，在我的成長中，教育我要壓抑所有的情感，說起來，我爸爸總在壓抑自己，來自中西部的中國人，溝通不是他的強項，我媽也沒有好到哪裡去，她認為談論自己的感受，就等於在抱怨。」

＃「你認為真的可以無條件愛一個人？總會有那種時刻，我們感覺被愛排斥，比如犯下嚴重的錯誤後，然後愛就消失了。」

＃「我討厭總是要優先考慮他的問題，而不是我的。年紀大的人總是很傻，他們總愛向我們發洩，因為他們後悔自己的人生選擇。」

＃「我討厭假裝自己什麼都不討厭」

＃「我們的身體會吸收營養，然後通過拉屎與撒尿，排出有害的物質，但是以父母的身份，他們會把自己的創傷，「撒」到下一代的身上。」