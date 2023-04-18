「賭王最美千金」何超蓮嫁竇驍婚禮小物超豪奢！貴婦級萬元乳霜送賓客不手軟

記者李薇／台北報導 圖／何超蓮Laurinda微博、十三姨阿單小紅書

「賭王千金」何超蓮與演員竇驍18日在峇里島大婚，整個婚禮豪砸1.9億元，相當奢華，光是17日曝光的婚禮小物飆破萬元，直接拿「貴婦乳霜天花板」送給賓客，還搭配香水、巧克力等小物，整個禮盒有夠澎湃，超級大手筆。

有親友在網上曬出何超蓮與竇驍為賓客準備的婚禮小物，只見超大的禮盒裡面，放了「貴婦保養」赫蓮娜的黑繃帶修護乳霜跟白繃帶修護乳霜，雖是15ml小包裝，但兩瓶加起來也將近萬元，再搭配Atelier Cologne的秘境之木稀世古龍水，30ml也要價近5000元，整個禮盒近2萬元，完全不手軟。

這次禮盒不得不說小倆口很有品味，赫蓮娜的黑繃帶跟白繃帶都是「貴婦乳霜天花板」，也是品牌很經典的明星商品，而且世界第一罐乳霜就是由品牌創辦人Helena Rubinstein親手研發，她應用自身在藥房所學知識，結合媽媽做的乳霜製作出高效能保養，販售給澳洲當地女性，爆紅至今超過120年。

更有趣的是這次搭配的Atelier Cologne香水，不僅貼心的選擇了中性香，這品牌故事背景更是由一對戀人所創立的品牌，Sylvie Ganter與Christopher Cervasel將人生經歷與相扶相持的愛情注入到香水設計之中，高達15％的精油成分擁有絕佳持香力，層次豐富，似乎也在呼應兩人即將結為連理。