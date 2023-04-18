GD激短熱褲引領機場新時尚！　罕露白皙雙腿、大腿隱密刺青

記者王則絲／台北報導

G-Dragon（權志龍）17日抵達南韓金浦國際機場，被媒體鏡頭捕捉，他穿著超短熱褲、一身輕便休閒現身，罕見露出整雙白皙的腿，以及大腿上的隱密刺青，作為眾多男生的潮流指標，GD這回為大家示範的最新機場穿搭頗具突破與挑戰性，各位男士們敢跟上嗎？

▲GD最新機場穿搭。（圖／翻攝自IG）



GD近期很有話題，他的個人品牌PEACEMINUSONE與NIKE再度合作，推出全新Nike x PEACEMINUSONE Kwondo1 「Black and White」黑白熊貓配色款式，並且延續「跆拳道」主題帶來Unisex系列服裝，掀起一股搶購旋風。

▲Nike x PEACEMINUSONE新系列。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



GD一直以來以破格的風格圈粉無數、男女通殺，憑藉獨特個人魅力駕馭中性風格的服裝，他不只能夠撐起女裝，現在連超短熱褲都能妥妥Hold住！GD這回的機場時尚選穿襯衫搭配灰色棉質短褲，長度短到連大腿上的隱密刺青都露出，非常吸睛，營造混搭休閒風格，頭上戴著的則是NIKE漁夫帽；另外，GD腳上穿的鞋怎能不注意？鞋款看上去為New Balance結合Maison Margiela的分趾設計，上頭有他的品牌PEACEMINUSONE招牌小雛菊，猜測是尚未曝光的新合作。

▲GD機場穿搭。（圖／翻攝自IG）