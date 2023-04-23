盧廣仲7月高雄開唱，歌迷許願合體阿公　首次為電影配樂「自己還算滿意」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

15年前，用成名作提醒著大家吃早餐的男孩，已經成為眼前30代下半的勵志演說家，從享樂主義到觀自在的內心，起承轉合都充滿頓悟的力量。

「當你終於能夠找到新的視角去觀察自己的人生，便可以在其中獲得自由，成為那個覺醒的人。」

遠處能聽到隱隱的海浪聲，清晨的一場雨，把柏油路鋪上薄薄一層濕氣，陽光撥開灰色的雲，灑落溫暖光束，青草的味道混著泥土，整個蘭陽平原都沉浸在春天的氣息裡，拍攝地宜蘭壯圍的沙丘生態園區，像是遺世獨立著。

相約好的時間，盧廣仲從車上走了下來，輕輕地道早安，聲音中帶著羞赧的親切感。距離上一次見面，約莫有五年時間，那時的他，因為《花甲少年轉大人》戲劇表現亮眼，歌手跨界演員，成功斜槓出全新的演藝領域，能歌擅演的身分，更加提升了觀眾對他的好感度。而今年，除了七月份高雄的15周年演唱會外，疫情後的春巡也將在全台大小Live House跑透，下半年也將再度重返大銀幕，電影《他馬克老闆》再度肩起男主角重擔。

創作幸福的能力

生日時不是那種會特別慶生的類型，這次選在7月15日舉行周年演唱會，又是回到親近的高雄，盧廣仲內心也特別期待。早前在IG動態開放歌迷許願，有哪些願望會實現呢？他說：「大家想看我和阿公再次合唱，如果阿公能上台的話，相信他自己也會很開心。」除此之外，去年台北小巨蛋的爆肌秀讓人印象深刻，當然不能獨厚北部的歌迷？盧廣仲繼續說：「因為那次樂手在起鬨，所以就脫了上衣，大家也希望能在高雄場看到，尤其高雄這麼熱，少穿一點好像也很合理（笑）。」結實體態令人刮目相看，是否有特別訓練？他說：「疫情前有請教練練了半年，但後來都只靠家用型單槓，看來效果還不錯。」

一年一度「春季巡迴演唱會」，三月底在Live House與歌迷近距離分享創作，他說：「這次為春巡寫了新歌〈Live House〉，除了和整個表演場域有所連結外，也創作同名小說，延續之前〈愛情怎麼了嗎〉中的故事，讓整個作品更加完整。」除了準備大小演唱會，還有製作《他馬克老闆》的電影配樂，盧廣仲說：「電影已經拍完，這次除了演出，也為電影製作音樂，一直很期待在電影院裡聽到自己的配樂作品，之前只有創作電影主題曲，這回除了配樂，還有幾首新歌，目前完成八九成，自己還算滿意。」唱而優則作則演外還能脫，奇才名號，捨他其誰？他說：「如果生命是個空房間，我的創作力就是能夠生出家具跟生活必需品的人，擁有這個能力，我覺得很幸福也很感激，每次寫出新作品都覺得活著真好。」

30下半觀自在

30歲上半場前，盧廣仲心中的座右銘寫下的是「Just Fun」，認為做任何事情都要在其中找到樂趣，因為快樂才能支撐自己抵達終點。如今30歲來到下半場，是否有全新領悟？他說：「現在除了樂趣外，我還想加上『觀自在』。近期認真研究心經，才發現所謂的『菩薩』，指的不是神，而是所謂『覺醒的人』。當你終於能夠找到新的視角去觀察自己的人生，便可以在其中獲得自由，成為那個菩薩、那個覺醒的人。」這是一種靜心的過程嗎？盧廣仲繼續說：「更明確來說，這句話會提醒我，每當有困惑或情緒不穩時，都要告訴自己『觀自在』，因為可能當下你的視角太仰又或太俯，因此產生焦慮。而當你換著角度，重新去檢視時，就會有所頓悟。」

不只是觀自在，行走與太極也在盧廣仲的生命中掀起全新思潮。他說：「嘗試過靜坐，但坐不來。才發現自己喜歡的走路，是種移動式冥想，能讓大腦頻率振動達到某個程度。而太極中『讓』的真義，則是告訴你，不去爭、不去主導，會讓身心健康許多。以前的我不擅於爭，但也不懂讓，就會感覺不上不下，反倒是我不如雙手一空，才會有更多空間去嘗試與擁抱新事物。」

喜劇悲劇都是人生

英國劇作家王爾德（Oscar Wilde）說：「人生只有兩種悲劇，第一種是得不到我所要的，第二則是得到我所要的。」而盧廣仲則說：「人生最好的劇情，就是得到你想要的，以及正在追求你想要的，生活大概就只有這兩種狀態。當你換個想法去檢視，得到的以及得不到的，一體兩面的生命狀態，都可以是很美好的。」

如此通透的哲思，帶來了醍醐灌頂的開示，顯化在盧廣仲未來演藝路上的一切種種，相信也將持續鼓舞著追隨的歌迷粉絲。與盧廣仲共度的春天午後，如一場勵志演說，抬頭望向萬里無雲的晴空，內心是滿滿豐收。

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