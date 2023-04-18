安格斯12星座一周運勢4／17-4／23　牡羊守緊荷包、天蠍越煩躁越多錯誤

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

水星在這周間由順轉逆發生於牡羊座財運宮位，雖然變化不算明顯，不過提防月底荷包困窘的狀態，這周最好能在金錢上稍稍節制，或保守面對投資，灑出去的錢愈少愈能安心！工作、人際、感情等，與人互動頻率愈高的事物愈要多一分警戒心，即使在情人面前也別白目得罪，你每句不得體的話都可能讓對方往心裡去啊！

金牛座 4.21~5.20

就算事情的發生不是那麼合邏輯，也建議金牛座先接受、先面對、再處理，一昧停在原地只會把事情的困難度提升，對於解決一點幫助也沒有！這周金牛座呈現一個紛擾的多事之秋，只有先抽離自己的內心戲，才能妥善處理，情人就是你的貴人，任何簡單的言語對話都可能是為你解惑的靈感，單身者與某些人的革命情感可能轉化成不同的情愫。

雙子座 5.21~6.20

才剛走入金星水星助旺的好運期，這周立即得面臨太陽轉陣、水逆進場的變動局勢，好在雙子本身就有天賦的反應力護體，就算麻煩上門也能迎刄而解，單身者有小桃花綻放，夏初的雙子人氣有愈來愈熱絡之勢，就算遇到小人當道，靈巧的雙子也能山不轉心轉，用積極正面的心態面對，運勢中有著柳暗花明的驚喜。

巨蟹座 6.21~7.21

步調加快的工作節奏雖然讓你效率大躍進，但心情上卻可能更顯疲累！巨蟹座這周不妨放慢腳步，把細節做對，也能讓自己多一些餘裕，不需要每件事都求快求好。特別是職場上更要學著放寬心，可以不必把自己及他人逼到絕境。至於感情上，專注才是王道，單身者三心二意、搖搖擺擺的態度將很可能錯失好的緣分。

獅子座 7.22~8.22

10~12宮中行星帶來的低氣壓似乎來勢洶洶，近期獅子座就算表面上不受影響，但情緒上、思慮上也很容易變得不穩定，在做抉擇或是對於人的理解上可能會有小出槌，需要更客觀的判斷，最好能多找人商量！感情方面的好消息則是不減反增，出遊能舒緩你過度緊繃的心，對交往中的獅子來說感情能突飛猛進，而單身者也能出現不錯的緣分。

處女座 8.23~9.22

儘管水逆來襲，不過處女座可說是本周受波及較小的星座，同時受惠於水星牽引，能在感情上收割好運，可以給情人更多貼心舉動，彼此的情分有大躍進之勢。而單身處女座在人群中也不乏互動機會，自在的做自己，能嶄露出你更多不為人知的優點。只是職場上仍舊是小心駛得萬年船，本分內的事一定要做到完美，避免小人找到攻擊的縫隙。

天秤座 9.23~10.22

既希望大家開心但又不想委曲自己，這周的天秤對人、對事就是很容易在內心中出現一個失衡的狀態，看起來像是水逆期間的不順遂，但其實都是你自己的心魔導致你成為奇怪又難搞的存在啊！想要在人際、感情上不出槌，你得先找回內心的平衡感，先喜歡自己，就不難施展魅力，不妨適時添些新衣、新配件，讓自己更有自信一點。

天蠍座 10.23~11.22

先前沒有處理好的事情，不論公私，這周都恐怕連本帶利的對你全面夾擊，讓天蠍座顯得有些應接不暇，這段時間考驗著你冷靜面對的態度，煩躁只會讓你一步錯、步步錯，需要在重要的每個Moment說對話、做對決定，才能讓麻煩止步。這段時間得聽從自己的本心，感情上也千萬不要勉強自己，直球的溝通可以讓對方更理解你。

射手座 11.23~12.21

七宮中的金星依舊散發光采，就算周間下半期水逆上場，射手在人際、團隊中依舊人氣不減，無論走到哪兒都會成為吸睛的所在，不過熱絡的人際圈對你來說是加分也可能是倒扣的選項，交情再好的朋友，射手說話也要保留一點分寸，特別得當心別得罪比你年長的朋友。感情上小有風雨，不過問題都不大，牽牽絆絆之中反而更顯甜蜜。

摩羯座 12.22~1.19

水逆影響雖然沒有真正展現出來，不過對於敏感的摩羯來說已經像是芒刺般產生連鎖性的作用，這周摩羯人際顯得冷清，呈現有點小自閉的傾向，加上宅能量作崇，很可能遠離人群，有些規畫好的事情得當心出現變化，你可以選擇順應這些變化轉換看事情的角度，但千萬不要過於扼腕失意，有時得不到也許更有美感。

水瓶座 1.20~2.18

金星飛入5宮，讓每個水瓶都能在夏季初始有個很好的運勢開頭，職場上能憑藉著自己的小才華得到注目，這段時間水瓶座也會慢慢發現生活上討人厭的事物莫名變有趣，小案子、小任務卻能有機會獲得大酬勞、大肯定，連帶感情表現都有愈來愈好的趨勢。只不過你就事論事、直言不諱的脾氣，在水逆期間最好克制些，別為自己樹立敵人。

雙魚座 2.19~3.20

雙魚座這周人際熱絡但紛擾極多，感情看似空窗，但也有不少暗流波動，單身者身邊出現不少對你友善的人，不過對方的感情目標並不算明朗，別讓自己過度淪陷，在認真之前還是先得多累積一些觀察看出端倪再說。有情人此時試著以退為進，俗話說吃虧就是占便宜，別為了逞一時口頭之快而吃悶虧。

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