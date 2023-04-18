朴敘俊中長髮太震驚！過去10款經典髮型　栗子頭、逗號瀏海男友力爆棚

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擁有多部膾炙人口作品的南韓演員朴敘俊加盟漫威《驚奇隊長2》，11日官方釋出預告，朴敘俊中分長髮和以往形象截然不同引發討論。過去也曾因髮型造成話題，其實還有這些髮型可參考！

朴敘俊《驚奇隊長2》 外星王子中分長髮引熱議

自從朴敘俊確定要加盟漫威年底壓軸作品《驚奇隊長2》後，大家就相當期待朴敘俊會在電影中演出什麼樣的角色，11日官方釋出最新預告，其中飾演外星王子的朴敘俊僅出現在畫面中一秒，就引發台韓兩地網友討論。

原因就是朴敘俊外星王子扮相的中分長髮實在太破格、太搶眼，不論是稱讚還是震驚，過去從未嘗試過的髮型讓大家議論紛紛，意外成為話題。不過這也不是朴敘俊第一次因為髮型引起討論了，過去在《梨泰院Class》中朴世路一角的栗子頭也曾風靡一時。就連朴敘俊都將他本人剪栗子頭的過程拍攝下來放到YouTube頻道。

以下精選朴敘俊過去經典髮型，一起看下去！

朴敘俊經典髮型

1.《梨泰院Class》栗子頭

栗子頭絕對經典，當時路上走著走著都會撞見幾顆！這個髮型會完整地突顯臉型和五官，也因此臉型線條圓順者可較不必擔心，但若是稜角較明顯就要注意。

▲朴敘俊經典的栗子頭造型。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013，下同）

2.《金秘書為何那樣》霸總逗號頭

和朴敏英共演的浪漫韓劇《金秘書為何那樣》當時也是收視率相當好，飾演富二代的朴敘俊在劇中是經典的旁分逗號瀏海，很有菁英高階的氣勢。





3.《三流之路》清爽短髮

在《三流之路》中飾演高東萬一角，清爽的短髮面對劇中角色人生中的所有挑戰，乾淨又俐落，幾乎是所有髮型中最好駕馭的。

▲朴敘俊在《三流之路》的清爽短髮是最好駕馭的。（圖／《三流之路》劇照）



4.《她很漂亮》All Back 油頭

在《她很漂亮》中飾演時尚雜誌副總編輯，雖然是油頭但卻搭配清爽休閒的造型，既不會太隨便、也不會太正式。

5.《Kill Me Heal Me》淺棕中分

朴敘俊在《Kill Me Heal Me》飾演男二、女主角無血緣的哥哥吳俐溫，是當年相當經典的韓劇之一，在劇中是溫柔守護女主角的角色，經典的韓系中分瀏海造型，即便到現在看還是相當合時宜又好駕馭的髮型，剪了馬上變身韓系帥哥。

▲經典的韓系中分瀏海造型。（圖／《Kill Me Heal Me》劇照）



6. 性感濕髮

出席頒獎典禮、拍攝雜誌御用的性感濕髮，運用造型品讓髮絲看起來服貼，相較平常蓬鬆的造型看起來更俐落。

7. 男友感順毛

私下出門散步時的髮型是常見的順毛瀏海，這個髮型比起旁分、中分，蓋住額頭的髮型不僅能有修飾的效果，也讓人看起來變得溫柔、親和。

8. 短抓髮

這個髮型是誕生在栗子頭時期，栗子頭可不是只有順毛一途！把瀏海運用髮品全部往上抓，就是短髮的造型變化，朴敘俊在貼文中還搞笑的用emoji表示這顆頭不是栗子頭，而是鳳梨頭啦。

9.中分微捲

近期的中分髮型加上一點微捲，拍攝香奈兒香水的形象廣告，整個人散發慵懶的氛圍。





10. 同場加映帽子搭配

不只是髮型多變，朴敘俊私下也很常用各種不同的帽子搭配造型，像是漁夫帽、鴨舌帽、毛帽等等，懶惰整理頭髮的時候不妨參考看看。

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