Quiet Fashion正流行！越樸實無華的越昂貴　內行人才看得懂的好品味

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

有句帶點反諷意味的玩笑話是這麼說的：「XXX就是這麼樸實無華！」編經常把「時尚」、「編輯的日常」等字眼套用進去，托葛妮絲派特洛及當紅美劇《繼承之戰》的福，讓「Quiet Fashion」一詞發酵，「時尚就是這麼樸實無華」竟成了最熱門的趨勢，究竟「Quiet Fashion」是什麼？又代表了什麼樣的內涵？

「Quiet Fashion」直譯是安靜的時尚，或者，讓我們用「低調」來形容更為貼切，簡單地說，便是那些外表看起來沒什麼、造型也不特別獨特或醒目的衣服與品牌，得仔細探究其面料、剪裁、輪廓、製作產地，甚至翻翻標價，才知道（驚訝）它們有多矜貴。

這些衣服通常沒有大大的 logo，不會讓人一眼即知你穿的是名牌，它們也沒有辨識度極高的款式，讓你可以在IG上標註#OOTD搶版面，「Quiet Fashion」風格如其名，安靜、不張揚、簡單樸實，色彩很低調，服裝款式很基本、剪裁與輪廓俐落簡約，穿搭也毫不複雜，但最頂級的面料與精良質感，可以讓人穿上、用上一輩子。

「Quiet Fashion」也被定義為「Quiet Luxury」，直譯「低調奢華」。從沒想過這個早被用到膩的形容詞，如今迎來最棒的註解，因為這些極其低調素雅的衣服，每件設計都要價不斐（即便是一件最簡單的棉質白T，也要價兩、三萬以上），或許你會納悶花了這麼多錢卻看不出品牌、也炫不了富，「Quiet Fashion」賣的是什麼？答案很簡單，賣同好間確認的眼神！也就是品味！

賣品味，聽起來很玄，也很容易理解，負擔得起「Quiet Luxury」的人絕對不是一般消費者，也不會是愛追時尚趨勢的大眾，他們講究是超乎於外表的優越與認同，優越來自於衣服本身的質感，請想像棉紗、小羊絨、喀什米爾、頂級美麗諾羊毛輕盈貼近肌膚的柔軟觸感，絕非人造纖維或其他材質可比擬；認同則來自對自我選擇的肯定，真正的有錢人根本不需要炫富，他們要炫的是品味和眼光（這比有錢難多了），在穿衣風格趨近一致的時尚圈，小眾的Quiet Luxury brands最能引起「我懂你」的共鳴，而且通常只有內行人（真正懂時尚或是真正有錢的人）才懂。

或者應該說，與其定義「Quiet Fashion」是一種趨勢，不如說它是一種生活態度，生活樣貌的形塑非一蹴可及也模仿不來，有句俗話說富過三代才懂吃穿，大概就是這個意思。以下是內行人最愛的「Quiet Fashion」代表品牌：

Loro Piana

最近才剛與玄彬聯名限量系列、聲量大增的Loro Piana源自於19世紀初期，來自義大利Trivero小鎮 Loro Piana家族，以製作高級羊毛面料起家，家族經營如今已經傳承到第六代，是全球最大的羊毛採購商及喀什米爾製造商。

Loro Piana以嚴格選用頂級高端品質羊毛、喀什米爾及原產自南美秘魯印加帝國貴族御用的駱馬毛而聞名於世，1924年正式創立品牌，並在2013年成為LVMH集團的一員。旗下包括男女時裝、居家系列、鞋履、皮件都以最頂級的面料和精緻手工細節打造，揉合現代技術與義大利傳統縫紉工藝，是不少上流社會和品味人士的愛牌。

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli創立於1978年，也是來義大利的奢華精品，有「喀什米爾之王」的美譽，頂級工藝與材質聯乘的設計舒適且耐穿，風格內斂、低調、流露義大利獨有的寫意風情，十足電影裡優雅閒致的貴族情調，難怪輕輕鬆鬆就收服英國查爾斯三世、凱特王妃、李奧納多狄卡皮歐、美國時尚名媛Olivia Palermo及賈伯斯等名流的心，就連馬克祖克柏愛穿的灰色T恤，也是Brunello Cucinelli。

MOYNAT

說起法國行李箱品牌，除了Louis Vuitton，你還必須知道MOYNAT！MOYNAT創立於1849年（比LV還早了5年），是巴黎歷史最悠久的頂級皮具品牌，而創辦人Pauline Moynat更是19世紀第一個以打造行李箱聞名的女性工匠！

如今已經發展出全系列皮件商品的MOYNAT，儘管名氣不像Louis Vuitton那般響亮，設計和行銷策略也相對內斂低調，但其精湛的手工藝和皮具質量，卻是金字塔頂端消費者的心頭好，尤其最具標致性的皮革鑲嵌工藝，藉由複雜的拼接技術讓皮件上的圖紋看起來平滑無縫，是內行人一看就懂的品味。

A. Lange & Söhne

戴勞力士的人或許很時髦、潮流敏銳度強，但若要論品味，唯有A. Lange & Söhne稱得上至尊，來自德國的A. Lange & Söhne創立於1845年，二戰後曾經在市場上消失，直到1990年才重回市場，而即便因為政治因素消失許久，其在鐘錶界的名貴地位絲毫未減，嚴謹得一絲不苟的製錶工藝和矜貴雅致的氣息，是A. Lange & Söhne最迷人之處，它毫不花俏絢麗，但悉心賞玩便能發掘其精雕細琢之細膩，戴A. Lange & Söhne的人不多，偶然遇見都是高雅之人！

Ralph Lauren Purple Label

流露貴族氣質的Ralph Lauren向來是美國上流社會紳士、名媛最愛的品牌，其中又以「Purple Label」紫標系列最為頂級，全系列服裝不只以最高級的面料縫製，更與不少歷史悠久的紡織廠、工藝坊有密切合作，更凸顯其超乎流行的品味，風格經典雋永不說，還採用象徵皇室貴族的紫色做布標，再再讓Purple Label成為高雅與富裕的象徵！





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