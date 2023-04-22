韓韶禧被稱「小宋慧喬」非浪得虛名！兩人五官對比圖公開「真的很像」

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南韓女星韓韶禧出道前的Model時期就以「小宋慧喬」聞名，兩人將共演《自白的代價》讓人相當期待，過去韓媒將兩人照片進行比對也再度引起討論。

韓韶禧與偶像宋慧喬共演《自白的代價》

日前韓韶禧在限時動態貼出和宋慧喬的合成照，兩人確認將共演懸疑劇《自白的代價》，劇情圍繞著殺人事件展開，由宋慧喬飾演的美術老師安潤秀原本夢想擁有小小的幸福，卻捲入意想不到的事件中，人生從此徹底被顛覆；韓韶禧則飾演一名具反社會人格的神秘女子毛恩，因個性讓所有人都對她感到恐懼，卻獨獨對潤秀伸出援手，為她打開新世界的大門。

▲（左）韓韶禧、宋慧喬。（圖／翻攝自IG@xeesoxee、@kyo1122，下同）



據悉《自白的代價》有可能是與女同志相關的故事，兩大女神合體消息一出，讓大批劇迷超級興奮，其實韓韶禧原本就是宋慧喬的粉絲，韓韶禧更在自己的IG限動貼出與宋慧喬的合成照，宋慧喬也轉發並畫上愛心，更有眼尖網友發現韓韶禧在宋慧喬關於《黑暗榮耀》花絮照的貼文下留言「現在你是我的了⋯」，讓網友超期待！

「小宋慧喬」韓韶禧合體本尊

在韓韶禧出道前就被稱作「小宋慧喬」、「蔚山宋慧喬」等，因為戲路、髮型的差距，其實並不會太常將兩人聯想在一起，但不愧是眼睛相當利的網友們，韓韶禧「小宋慧喬」的稱號其來有自，過去就有韓媒將兩人照片裁切、合成、對比，沒想到相似度居然真的頗高！那這麼一說，常被網友認為和韓韶禧有姐妹臉的還有孫娜恩、ITZY成員留真，難不成要成為姐妹會了嗎（大誤），以下就來分析宋慧喬、韓韶禧的五官，看大家覺得像不像吧！

宋慧喬、韓韶禧五官對比分析

1.臉型：兩人都是屬於鵝蛋臉型，下顎線角度圓潤不過於稜角，下巴亦是柔和的圓角，但笑起來時有鮮明下顎線。

2.眉眼：兩人眉型皆為自然微微上揚的平眉，也常以自然的柔霧毛流妝感現身，宋慧喬的眼型為親和的長杏眼，上下圓潤、眼角較平，可帶來無辜、楚楚可憐印象；韓韶禧雖也是偏長大眼，但些微上揚的眼尾讓整體氛圍更魅惑、更貓眼一些。

3.鼻子：兩人鼻型皆窄高，唯在鼻頭部分韓韶禧較為圓潤些許。

4.嘴形：兩人唇型亦略為相似，唇峰圓潤不銳利，甚至連微微上揚的嘴角都差距不大。

▲宋慧喬、韓韶禧五官比對分析。（圖／IG@cineplay_kr）

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