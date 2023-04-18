秒殺娛樂圈！梁洛施穿湖水藍禮服走紅毯　網友美哭喊：女神下凡！

記者李薇／台北報導 圖／梁洛施_Isabella微博、是璇子啊小紅書

演員梁洛施2007年與楊丞琳一同演出電影《刺青》人氣高漲，後面又接下《伊莎貝拉》、好萊塢電影《神鬼傳奇3》、《念念》等作品，但近年演出較少、也不太出現在螢光幕前，17日難得現身香港電影金像獎紅毯，一襲湖水藍百褶長裙搭配簡約高馬尾，讓網友驚呼「女神下凡」！

許久未出席公開活動，梁洛施一現身就讓網友美哭，只見她一身GUCCI SPRING 2023 READY-TO-WEAR的淺藍色百褶禮服，具有透明感雪紡紗材質利用層層堆疊，搭配荷葉邊跟百褶設計，展現出具有層次感的裙裝風格，點綴GUCCI珠寶系列增添細節，高領禮服設計讓造型師幫她把頭髮梳高，乾淨俐落的編出馬尾辮，簡約同時呼應禮服華麗風格，每個細節都精緻到位。

不只是踏上紅毯讓人驚艷，這次梁洛施在頒獎的時候，也換上另外一套截然不同風格的禮服，出自Safiyaa的白色裙裝，無袖設計展現出她纖細的手臂，搭配原有的紅毯髮型也是相當有質感，而且完全展現出不同於紅毯浪漫的洗鍊風格，沒有過多奢華裝飾，卻質感滿分。

這次難得亮相，也讓許多網友眼睛為之一亮，不少人都覺得她的氣質清新脫俗又大氣，給人一種高不可攀的感覺，但又隱隱散發出女性獨有的溫柔魅力，簡直就是「天神下凡」，還有人直呼「這張臉放到娛樂圈，簡直秒殺眾生」，評價超高。