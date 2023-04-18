SOGO百貨進軍電商4／20開站　首創周期配送、化妝品滿3千現折3百

記者鮑璿安／台北報導

遠東SOGO百貨即將於4月20日推出全新概念的電商平台SOGOplus，以永續消費為主軸，打造營業不打烊的全新購物體驗，開站首三日推出100元購物金現領現折，美妝產品滿3000現折300。昇恆昌為迎接母親節，則帶來香水、化妝品、飾品類享早鳥最高10%回饋，使用指定銀行信用卡，檔期最高回饋更達21.4%。

▲遠東SOGO百貨董事長黃晴雯（左二）正式宣布SOGOplus線上購物平台 4月20日登場。（圖／業者提供）

業者主打全台唯一百貨綠色電商平台，特別規劃永續時尚SOGO Sustain商品專區，把符合永續消費概念的商品齊聚一區。從賣場延伸到線上舉辦「線上小農展」，將屏東優質農漁牧產品及加工品加入，在城市中購買農產品更為便利。此外，若民眾有習慣定期購買的商品，未來可使用「一次買周期配」服務，針對消耗品一次下單分批出貨、騰出居住空間，以宅配及線上買到店取等購物方式，達成無摩擦消費體驗。

▲4月21日限日販售，BOBBI BROWN 明星淨妝vip獨享組價值5220元，優惠價3280元。（圖／業者提供）

▲4月20日限日販售LANCOME 超未來肌因賦活露大容量組，價值14764元 ，優惠價8350元 。（圖／業者提供）

為慶祝開站也帶來一系列優惠，4／20至4／22開站「首3日100元購物金現領現折」，4／20限日販售LANCOME 超未來肌因賦活露大容量組，原價14764元，優惠價8350元。4／20至4／28化妝品滿3000現折300，回饋10％。4／20至5／14全檔期推出「全站商品不限金額免運」、「到店取貨HPG點數 5 倍送」、「累積消費滿萬，HPG點數3倍送」、「品牌集團推薦夯品」、「每日限量秒殺爆品」。

▲昇恆昌黛珂超微導全能蘊能煥活套裝免稅優惠價NT$6450 。（圖／業者提供）

▲5月2日起滿額加贈迪士尼雙面翻轉袋或具錄音播放功能的皇后美聲魔鏡 。（圖／業者提供）



母親節將至，昇恆昌帶來食品伴手禮、迪士尼商品及3C家電等商品購滿$3000，即可獲得出國必備的旅行收納袋；香水、化妝品、飾品類享早鳥最高10%回饋，使用指定銀行信用卡，檔期最高回饋更達21.4%；精品、珠寶手錶類商品，滿$12000現抵$800，現金回饋無上限。