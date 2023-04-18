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營養師曝鳳梨「營養價值」，飯後吃兩小碗鳳梨助消化

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▲芒果鳳梨。（圖／翻攝自Facebook／嘉義縣民雄鄉公所）

▲營養師建議每天可以在飯後吃，大約2碗切片後8分滿碗的鳳梨。（圖／翻攝自FB/嘉義縣民雄鄉公所）

記者曾怡嘉／台北報導

鳳梨產季到，又香又甜的鳳梨很受歡迎，營養師高敏敏分享，台灣鳳梨營養高，像是能保護心血管、協助排毒，好處多到說不完，盤點鳳梨營養成分以及鳳梨食用攻略，讓你一次看仔細。

#高纖維

膳食纖維幫助順暢，還能養好腸道菌，建議吃完大餐享用，不僅能幫助排便，消化酵素也能幫助提高消化力。

#維生素C

飯後吃點鳳梨，鳳梨中的豐富維生素C，能幫助鐵質吸收更好，維生素C也是現代人的抗壓營養素，還可以促進黏膜防護力。

#礦物質鉀

鳳梨內含礦物質鉀，能協助利尿消水腫、調節高血壓，但要提醒因鳳梨中的含鉀量偏高，建議腎臟病友要控制攝取量。

#礦物質鎂、鈣

內含豐富礦物質鎂、鈣，不只對骨骼發育有幫助之外，還是天然的舒壓劑，能幫助維持心情平穩。

#生物類黃酮

生物類黃酮屬於強大抗氧化劑，能幫助減少心血管疾病及癌症機率。

#葉酸

是製造紅血球的重要角色，同時也能幫助減少疲勞感，也是孕媽咪必備的營養之ㄧ。

#鳳梨酵素

鳳梨蛋白酶助分解蛋白質，更能促進腸胃消化、吸收。

至於想吃鳳梨甜品，高敏敏也建議可以自製鳳梨冰沙或鳳梨果醬，比起市售的來說更健康、更營養衛生。

而鳳梨又該怎麼保存呢？建議吃不完的鳳梨可以削掉頭之後，用紙巾或報紙稍微包住，倒頭栽放進冰箱冷藏，可以延長食用期限、還能讓甜度更平均。如果碰上夏天，鳳梨真的熟透了，可以切一切冷凍起來做成鳳梨冰沙清涼可口。

▲▼鳳梨營養價值。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲鳳梨營養價值高。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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關鍵字：

鳳梨, 營養價值, 營養師

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