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試・開箱／太需要這些酷東西！仙人掌護唇膏、布丁狗卸妝巾增添療癒日常

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

可愛的小東西總是可以讓女孩的心情大好，每天隨身帶在身上、補妝或保養使用的瞬間，都會擁有被療癒的感覺，為每天沉悶的日常增添更多儀式感，絕對超需要。

＃Rebels Refinery 水漾護唇膏，售價280元

▲Rebels Refinery,auqaEveryday,MakeUp Eraser,點胭脂,保養,乾洗手,護唇膏,。（圖／品牌提供）

加拿大植萃品牌Rebels Refinery旗下超可愛的護唇膏系列登台，矽膠的防滑材質摸起來很有手感，繽紛馬卡龍粉綠、甜美滿分粉紅色的仙人掌、愛心、小鳳梨等等，打開還是圓型的潤唇球，可以按摩雙唇的同時，達到潤澤養護的效果。

＃aquaEveryday 保養級香氛乾洗手噴霧，售價180元

▲Rebels Refinery,auqaEveryday,MakeUp Eraser,點胭脂,保養,乾洗手,護唇膏,。（圖／品牌提供）

即使口罩解禁，但良好的衛生習慣早就是生活日常，乾洗手也是很多人隨身必備的單品，像名片一樣的超薄厚度，放在包包裡面非常輕巧，3種不同的香味，包括：清新茉莉、颯爽海洋與浪漫玫瑰，不僅可以維持清潔，也能夠隨時保持好氣味。

＃MakeUp Eraser X Hello Kitty 魔法卸妝巾，售價890元

▲Rebels Refinery,auqaEveryday,MakeUp Eraser,點胭脂,保養,乾洗手,護唇膏,。（圖／品牌提供）

MakeUp Eraser魔法卸妝巾擁有很好的清潔效果，短毛面用來卸妝、長毛面用來溫和去角質，這次換上三麗鷗家族的設計，有Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂等，用來清潔身體防曬或是泥狀面膜也相當實用，每天做到深層潔淨，可以重現具有光澤、細緻的完美膚況，加強保養成分吸收。

＃點胭脂 胖水滴拍拍海綿，售價135元

▲Rebels Refinery,auqaEveryday,MakeUp Eraser,點胭脂,保養,乾洗手,護唇膏,。（圖／品牌提供）

台灣品牌點胭脂以花卉設計的美妝蛋深受粉絲喜愛，這次再度發表超實用的粉撲單品，直徑70mm的寬度放進三隻手指超可以，大面積上妝秒速打底，超厚蓬鬆海綿讓每一次拍粉底都有舒壓感受，水滴形狀可以針對鼻翼、眼角等細節，精緻上妝零死角。

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關鍵字：

Rebels Refinery, aquaEveryday, MakeUp Eraser, 點胭脂, 保養, 乾洗手, 護唇膏

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