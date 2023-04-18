秘書變千億女富豪驚人珠寶曝光　生前逾45億珍寶上拍有望刷新紀錄

▲海蒂霍頓佩戴由海瑞溫斯頓設計、90 克拉 D 色「印度之水滴」鑽石項鍊，估價未定。（圖／海蒂霍頓基金會、佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

曾是奧地利前10大富豪、身家近千億元的知名珠寶收藏家海蒂霍頓（Heidi Horten），豐富珠寶珍藏中的700件作品，將登上5月佳士得（Christie’s）於日內瓦舉辦的「海蒂霍頓的璀璨世界」實體與線上拍賣會，拍前估價超過45億元，成為拍賣史上估價最高且規模最龐大的單一私人珠寶拍賣，有望超過2011年「伊麗莎白泰勒珍藏系列」和2019年「奇珍異寶：大君與莫臥兒」各創下逾30億元的珠寶拍賣紀錄，佳士得表示拍賣所得將全數撥捐給她的同名基金會，支持她在維也納創立的海蒂霍頓藏品博物館與她關注的醫學研究工作。

▲海蒂霍頓女士佩戴42號拍品--68.13克拉祖母綠與鑽石項鍊，估價未定。



海蒂霍頓一生傳奇，是「麻雀變鳳凰」的真實範例，出生工人家庭的她19歲任職律師所祕書時，在酒吧邂逅德國百貨大亨Helmut Horten，相差超過30歲的兩人因熱愛藝術一拍即合，嫁入豪門後她展開珠寶與藝術收藏之路。丈夫過世後她成為繼承人，名列奧地利前10大富豪，是各大精品珠寶的超級VIP，她不吝惜向大眾分享她驚人的珍藏，在維也納設立海蒂霍頓藏品博物館，於去年6月2日盛大開幕，她透過視訊見證驕傲時刻，10天後與世長辭，享壽81歲。

▲寶格麗彩鑽和祖母綠手鐲，估價未定。





▲海瑞溫斯頓「The Grand Mughal」祖母綠項鍊，估價約15,257,750元起。





▲20.06克拉Fancy pink粉鑽戒指，估價未定。



佳士得5月將在日內瓦舉辦「海蒂霍頓的璀璨世界」拍賣會，於四季酒店與網上拍賣700件她生前鍾愛的各品牌頂級珠寶，包括海瑞溫斯頓（Harry Winston）設計的90克拉D色「印度之水滴」鑽石項鍊、「The Grand Mughal」祖母綠項鍊，與1970年代收藏至今的寶格麗（BVLGARI）手鐲、項鍊，以及卡地亞（Cartier）25克拉鴿血紅「The Sunrise Ruby」紅寶石和鑽石指環等；她的珠寶收藏廣而精，珍珠、翡翠也是她的心頭好，此次拍賣最受矚目的一串天然翡翠珠及鑽石項鍊估價逾9100萬元。

▲海蒂霍頓收藏不少頂級翡翠，此次拍賣最受矚目的天然翡翠珠及鑽石項鍊估價約91,546,500元起。

珠寶與女性的故事總令人著迷，正於香港故宮文化博物館舉辦的「百樣玲瓏——卡地亞與女性」特展，展出約300件自19世紀流傳至今的卡地亞珠寶、鐘錶、珍寶、配飾及文獻等珍品，當中包括美國伍爾沃斯百貨公司繼承人、傳奇名媛芭芭拉赫頓擁有的頂級翡翠珠鍊，她於1933年與俄羅斯阿歷斯米德凡尼王子結婚時收到27顆翡翠珠鍊，請卡地亞設計紅寶石鑽石搭扣取代原本的設計，又再委託卡地亞製作與此項鍊相配的翡翠戒指；而同樣以豐富珠寶收藏著稱的溫莎公爵夫人，曾佩戴的卡地亞美洲豹胸針、紫水晶與綠松石項鍊都在展出之列。

▲卡地亞正於香港故宮展出美國名媛芭芭拉赫頓1933年結婚禮物翡翠珠鍊，品牌應她的要求以鑲嵌鑽石和紅寶石的搭扣取代原本的設計。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲溫莎公爵夫人特別訂製的卡地亞鑽石、紫水晶、綠松石項鍊。