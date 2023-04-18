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妳的另一半是暖男嗎？4款戒指直覺選出最愛，精準解析伴侶個性！

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

溫馨、體貼的暖男每個女孩都想要擁有，因為他們總是可以立刻察覺到對方的需要，給予深入人心的舉動、言語，讓人相處起來特別舒服，但妳的另一半是暖男嗎？以下這個測驗可以檢測出來，快來試試看。

Q：妳喜歡哪一種戒指，測試另一半是不是暖男？

▲心理測驗,心測,愛情,占卜,暖男。（圖／小紅書）

A.妳的另一半是一個不折不扣的暖男

選擇這個水藍色戒指的妳個性淡然、平靜，看起來對周遭的人事物總是沒那麼關心，外在表現雖然總給人一種冷冷的印象，但也因此容易吸引到想要給妳更多關心的暖男注意，他們懂得妳需要的溫暖是什麼，總是在最恰當的時機，給妳滿滿的愛意。

B.妳的另一半是一個高冷男

選擇這款紅色戒指的妳個性活潑外向，也有點小調皮，相對之下另一半就顯得更為沉著冷靜，他的外在總是給人一種拒之千里之外的陌生感，但是面對妳，他願意一心ㄧ意的對待，同時也願意包容妳的無理取鬧。

C.妳的另一半像暖男、其實是冷男

選擇這款金色枝葉戒指的另一半其實一直戴著面具在過生活，對外他總是展現出溫暖、體貼的一面，但其實私底下個性非常獨立、喜歡自己一個人，妳正是欣賞他這樣的特質，所以他對妳也特別用心、真心相待，覺得擁有妳很幸運。

D.妳的另一半不是暖男、也不高冷

選擇這一款戒指的妳的另一半是一個很特別的對象，因為他的個性其實來自於過分的理智跟分析，對於一件事情他有很專業的觀點與解析，所以常常會讓妳感受到他好像冷冰冰的，但其實他並不是沒有感情，只是擅長剖析各種事件。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 愛情, 占卜, 暖男

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