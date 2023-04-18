一生氣就愛冷戰的3大星座！Top 3除非氣消，否則怎麼示好都沒用

編輯／Molly 圖／翻攝IG @tvn_drama

不管是家人、朋友或是戀人、夫妻，感情再好也總有意見不合的時候，而每個人面對矛盾爭執的做法不同，有些人是一定要吵到對方認輸，也有些人是一言不合就開始冷戰，讓人超頭痛。在微博擁有超過30萬粉絲的星座博主就公開一吵架就愛冷戰的3大星座，尤其Top 1冷戰起來一切事不關己的樣子，有時甚至讓另一半覺得他們根本不在意自己。

Top 3：金牛座



總是給人溫和穩重、落落大方印象的金牛座，對大家都很友善，也很有人情味，但面對感情時的金牛卻是完全不同的樣子。他們情感濃厚，佔有慾又強，在感情上總希望自己能掌控兩人關係，常會用「為你好」為理由來回應對方，而若發生矛盾時，本來就比較沉靜的他們會變得更沉默不語，不管對方說多少甜言蜜語來示好，冷戰都會持續很長一段時間，除非等他們自己消化掉，否則怎麼做都沒用，頑固倔脾氣讓人超頭痛。

Top 2：水瓶座



天生就很理性的水瓶座，不管發生什麼事都能保持冷靜，對他們來說生活中不只有愛情，求知慾強、總是充滿好奇心的他們，喜歡享受生活的一切和探索周遭所有新鮮事物。這樣的他們非常有主見，個性也很執著，總是堅持自己的判斷、意見，當與另一半發生爭執時，都會認為自己是對的，是另一半不懂自己，但又懶得解釋，只好什麼都不說，而開始冷戰。

Top 1：摩羯座



個性嚴謹踏實的摩羯座，思緒很周密，做事也很慎重，不是會因為生氣就大喊大叫的人，也很懶得吵架，尤其是在感情關係中與另一半有矛盾時，他們很清楚，就算事情責任不在自己，但如果找對方理論，很可能會有一大堆理由、說法，說不通還會吵起來，那不如閉上嘴別說，冷戰到底就好。摩羯也很擅長壓抑自己，有時甚至感覺不到他們正在生氣，表面看起來很冷靜、事不關己的樣子，任由對方大呼小叫，因此有時也會讓另一半覺得摩羯好像根本就不在意彼此的感情。