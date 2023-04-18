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根本人間清醒！劉亦菲：人舒服了，自然能散發有魅力的狀態

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▲▼根本人間清醒！盤點劉亦菲人生金句 。（圖／翻攝自FB/Netflix）

▲劉亦菲主演的《去有風的地方》，讓她人氣再攀升。（圖／翻攝自FB/Netflix，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

被譽為「神仙姐姐」的35歲劉亦菲，因最近接演陸劇《夢華錄》、《去有風的地方》人氣再攀升，不少網友回推她先前的各種採訪，更大讚她是「人間清醒」，盤點她曾說過的字字金句，證明她不僅有外表，更有腦袋。

#每個女孩都是獨立的，要勇於跳出舒適圈，當你意識到自己能承擔，也能獨立去思考一些問題，意味著你已經邁出來了。

▲▼根本人間清醒！盤點劉亦菲人生金句 。（圖／翻攝自FB/Netflix）

#每個人有自己對美不同的見解，唯一就是不能有包袱，你舒服了，自然會散發出一個比較有魅力的狀態。

#只有真正獨立的時候，女人的愛才是全部的愛。不會因為得不到而憤怒，不會因不公平而計較。大家都說女人最容易患得患失，真正獨立則天地皆寬。

#穿衣打扮我基本沒什麼風格，有時候可能被別人說很落伍，但我都覺得挺開心的，我不願意被任何一種風格、任何一種概念給罩住，人就是應該活得隨性。

▲▼根本人間清醒！盤點劉亦菲人生金句 。（圖／翻攝自FB/Netflix）

#我一點沒覺得要保持玉女的形象，我覺得玉女這兩個字很空洞，很活生生的人，有各種各樣的個性，並不是因為長頭髮，平時很安靜，演得角色就是玉女，玉女這個詞好像很褒義或是唯美，我不需要這樣的唯美。

#每一個人都有開心的時候、難過的時候，這樣一個方式，讓你在很輕鬆的狀態裡面能夠跳出來，可能你會找回一些更多屬於自己的力量。

#安全感是不能依附於任何具象的人或事上的，當他們消失，安全感也隨之消失，你整個人就會崩壞，就完蛋了。安全感是自己給自己的，換句話說，安全感就是允許危險發生。

▲▼根本人間清醒！盤點劉亦菲人生金句 。（圖／翻攝自FB/Netflix）

#作為演員，表演是最能表達我自己的事，我做不了太多表演以外的事情，會分散注意力。也許在未來，我的想法會改變，但是現在，我的能量還是要用在演戲上。

#我不是那種對自己有打算、規劃的人，但是在我心裡一直有個目標，就是努力朝著藝術家的方向走，我不想做膚淺的、曇花一現的明星。

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關鍵字：

金句, 劉亦菲

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