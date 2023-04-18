皮膚科醫師：別為了「速效」傷害肌膚，精華液「3大NG」要留意

▲超過六成受訪者認同「減法」是最貼近自己理想的保養方式。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人崇尚生活減法，保養也是，保養品牌綠藤生機認為，一瓶精華，應該從減法開始，減去非必要的負擔與刺激、多餘的吸收阻礙，才能真正成就一瓶精華，而皮膚科醫師也點出市售精華液3大NG要留意。

蘊含多種活性成分、被期待能迅速提升保養效果的「精華液」成為保養主流，然而皮膚科醫師胡怡萱指出，普遍市售精華液，為了追求「速效」感而存有 3 大 NG如下， 不只效果短暫難以持續、甚至增加皮膚敏感風險、阻礙活性成分發揮保養作用。

#複雜的質地調整

為了追求豐潤滑順的使用感，許多精華保養品加入了過多質地調整成分。透過矽靈、乳化劑、粉體等方式創造細緻、變化性高的質地；透過複雜的香精配方、定香劑營造高級感。但過於複雜的配方給肌膚不必要的負擔，甚至引起敏感刺激。

#華而不實的修飾性成分

為滿足消費者當下立即見效的使用期待，使用修飾性粉體、拉提用膠體等成分，快速帶來表面提亮、緊緻感。這些成分不是為保養功效存在的，無法對肌膚帶來顯著改善，甚至可能是活性成分吸收的阻礙。

#速效但具肌膚刺激性的成分

以亮白功效為例，最速效的產品往往含較高比例的酸類去角質、助滲透劑成分來加速亮白成分的吸收，除了違反肌膚生理機制、容易造成敏感刺激，長期使用也可能讓肌膚變得更脆弱、處在敏感狀態、進而容易讓肌膚暗沈、不均勻。

▲綠藤生機 活萃三日修護精華，30ml，1,380元。

▲elemental herbology 完美平衡煥膚精華，30ml，2,300元。

▲Omorovicza 勻亮無瑕精華，30ml，4,300元。