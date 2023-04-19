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「小狐狸」咖啡店甜點、各角落都超好拍！必敗「小狐狸喝珍奶」台北限定款

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記者王則絲／台北報導

日法混血品牌「小狐狸」Maison Kitsuné於4月19日登陸台灣，於台北信義區BELLAVITA正式開幕，同步進駐品牌旗下深受好評的「Café Kitsuné」，打造超Chill的咖啡店、服裝店複合式空間。小狐狸咖啡店推出精緻甜點與飲品，在店中充滿綠意的各個角落都超好拍！Maison Kitsuné更讓招牌小狐狸喝起珍珠奶茶，躍上台北限定款T恤與托特包，絕對列為必敗單品。

▲小狐狸。（圖／品牌提供）

▲「Maison Kitsuné Combo Store台北專賣店」4月19日正式開幕。（圖／品牌提供）

「Maison Kitsuné Combo Store台北專賣店」可以從百貨2樓進入，也可以從2樓空橋進入咖啡廳；為慶祝首登台，Maison Kitsuné特別推出了台北限定款T恤與托特包，上頭的「瑜伽狐狸」不只是拿起了台灣知名的珍珠奶茶，還捧著一籠小籠包！（雖然樣子像蒸餃）造型特別可愛，納入必敗單品清單。

▲小狐狸 。（圖／記者王則絲攝）

▲小狐狸 。（圖／記者王則絲攝）

▲「Maison Kitsuné Combo Store台北專賣店」台北限定款。（圖／記者王則絲攝）

店面的另半邊為「Café Kitsuné」，設有室內室外座位區，多種甜點、飲品不輸給大型連鎖咖啡，櫥窗內的每一樣甜點都十分精緻誘人，高顏值的飲料杯、甜品，擺在店內各角落都超好拍，其中這款蛋沙拉三明治、橘瓣鮮奶油三明治為台灣限定款，吃貨必須嚐鮮一番。

▲小狐狸。（圖／品牌提供）

▲小狐狸。（圖／品牌提供）

Maison Kitsuné由來自法國的Gildas Loaëc與來自日本的Masaya Kuroki於2002年創立，為擁有日法混血靈魂的生活美學品牌，「kitsuné」在日文裡是「狐狸」的意思，擁有神秘多變面貌的象徵。Gildas Loaëc和Masaya Kuroki注重生活的藝術，他們致力於將時尚文化與音樂、咖啡跨領域結合，打造複合式的體驗空間。

▲小狐狸。（圖／品牌提供）

▲小狐狸。（圖／品牌提供）

▲Maison Kitsuné Combo Store台北專賣店。（圖／品牌提供）

「Maison Kitsuné Combo Store」店內以日本和室風格為靈感，運用原色木板與屏風線條設計構築作為主要結構，佐以致敬法式經典建築的人字紋木拼接工藝，店內囊括小狐狸經典的狐狸頭T恤、針織衫單品，本季最新「Destination Paris 甜蜜巴黎」系列亦能在這找到；師出已故日本時尚大師Issey Miyake三宅一生的人氣運動服品牌and wander，與Maison Kitsuné合作打造City Boy山系系列，也為本次台灣開幕增添逛街亮點。

▲小狐狸。（圖／品牌提供）

▲小狐狸。（圖／品牌提供）

▲Destination Paris 甜蜜巴黎」系列。（圖／品牌提供）

BELLAVITA今年上半年迎來幾個品牌的開幕，除了「小狐狸」Maison Kitsuné將於4月19日開幕，法國品牌BALMAIN也於BELLAVITA 1樓開設專門店，採用「Galeriedes Glaces凡爾賽宮鏡廳」為靈感打造店裝，黑金交錯的標誌性色調，呼應巴黎Saint-Honoré旗艦店的設計風格。

▲Balmain。（圖／品牌提供）

▲BALMAIN於今年進駐BELLAVITA 1樓開設專門店。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

小狐狸, Maison Kitsuné, Bellavita, 小狐狸咖啡店

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