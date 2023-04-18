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潘瑋柏戴「錶王」鑽錶練團閃爆　同款拍出3185萬高價

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▲▼ 潘瑋柏鑽錶 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏練團時戴PP上千萬元的型號5980/1400G鑽錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

收藏了千萬名錶，究竟要常常戴還是鎖在保險箱偶爾把玩呢？演藝圈有名的鐘錶收藏家潘瑋柏選擇前者，日前與歌手身兼製作人的紀佳松一起練團，他拿著麥克風唱歌又露了閃亮亮的豪奢名錶，粉絲一看立刻說「好貴的錶」，沒錯，他戴著上千萬元「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）鑲滿鑽石的型號5980/1400G飛返計時日期顯示腕錶練歌，奉行買了就要戴的理念。

▲▼ 潘瑋柏鑽錶 。（圖／翻攝IG）

▲富藝斯5月13日登場的日內瓦鐘錶拍賣，將拍賣PP型號 5980/1400G鑽錶，估價約15,300,000元起。（圖／翻攝富藝斯官網）

PP複雜功能錶一錶難求，更遑論需要訂製的奢華寶石款，潘瑋柏收藏歷程豐富精彩，得以入手PP型號5980/1400G飛返計時日期顯示鑽錶，錶圈與錶帶均鑲滿圓鑽與梯鑽，同款式曾在國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）拍出31,857,000元的高價，近日同型號的第二只腕錶再度現身5月13日登場的富藝斯日內瓦鐘錶拍賣會，估價約15,300,000元起。

▲▼ 潘瑋柏鑽錶 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏上鋼琴課戴718萬元的RICHARD MILLE腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

Richard Mille是潘瑋柏另一愛牌，他上鋼琴課時曾戴上品牌於2021年為西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）設計的RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶白色Quartz TPT®石英纖維和Carbon TPT®碳纖維錶殼款式，配備專利的蝶形自動盤，錶主能親手調整自動盤結構，依照生活方式和運動狀態改變機芯上鍊速度，要價約718萬元，巧的是眼光與羅志祥一致，兩人撞了同款錶。

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關鍵字：

潘瑋柏, PP, 錶王, Patek Philippe, 百達翡麗, Richard Mille

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