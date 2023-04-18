「賭王千金」何超蓮深V蕾絲白紗美成仙！73歲「婚紗女王」特別為她量身訂製

記者李薇／台北報導 圖／何超蓮Laurinda微博、竇驍微博

「賭王最美千金」何超蓮18日與演員竇驍在峇里島舉辦盛大婚禮，現場親友賓客雲集，何超蓮也在個人微博分享婚禮細節，只見她身穿白色V領蕾絲婚紗現身，長版頭紗搭配鑽石閃耀的冠冕，從花欉中與竇驍攜手進場，宛如小公主被捧在手心一般，又美又仙氣。

何超蓮與竇驍戀愛4年，終於在18日正式舉辦婚禮，只見她身穿「婚紗女王」Vera Wang特別訂製的白色V領蕾絲婚紗，細肩帶設計展現出直角肩，裙襬蕾絲透視讓腿更顯修長，頭上戴著Graff 2022婚嫁系列白金鑽石冠冕延續曳地的長長頭紗，瞬間氣勢滿分。

這次婚禮，何超蓮一共換上3套不同穿搭，迎娶時，身穿NORA REVE特別量身訂做的中式喜福，大紅色緞面布料，用金銀色絲線手工刺繡鳳凰環繞金蓮的圖騰，象徵鳳凰于飛、幸福美滿的寓意，也呼應她名字中的「蓮」字，巧妙的是還在腰間採取挖空設計，相當別出心裁。

其它釋出的照片中，何超蓮也分別換上不同的大牌單品，一套立體花朵刺繡長袖白紗，出自VALENTINO的高訂晚禮服，搭配卡地亞REFLECTION DE CARTIER系列耳環、戒指；另一套則是Dior 2020年的秋冬高級訂製服改製，煙灰色紗裙搭配ROSE DIOR BAGATELLE系列耳環與戒指，精緻高雅。

何超蓮在婚禮結束之後，也上小紅書跟粉絲分享心得，她表示，事先都不知道細節，完全被蒙在鼓裡，從一開始的策劃、找婚宴公司到現場工作人員，都是新郎一手包辦，「非常感動，我也很期待」，立刻閃瞎許多網友。