塗錯小心白做工！牛爾教你眼霜「這樣塗」，眼周緊緻更有感

▲細緻的眼周肌膚更該悉心呵護。（圖／小紅書/牛爾）

記者曾怡嘉／綜合報導

眼周的肌膚最為脆弱，通常第一道細紋都是從眼周出現，所以塗抹眼霜更該趁早開始，保養教父牛爾分享，眼霜買回家，若是使用方法不對，可是會讓護膚效果大打折扣，在此他傳授給大家簡單4招，趕快學起來！

#時針法

沾取適量眼霜，以眼角為起點，往外側輕柔畫圈按摩，左眼順時針揉壓，右眼逆時針揉壓。

#畫圈法

手指沾取適量眼霜，輕柔下眼眶眼角、眼中、眼尾，輕輕按摩再以畫圈方式，幫助加速吸收。

#輕拍法

取適量眼霜，從眼尾開始，沿著眼眶方向由眼尾向眼頭，用指腹輕拍方幫助按摩吸收。

#畫圈法

取適量眼霜，終止從眉頭下方開始按壓，再沿著眼眶由內往外按壓。





▲elemis 海洋膠原活力眼霜，15ml，3,100元。

內含海洋膠原蛋白和多種活性植物萃取，幫助深入皮膚表層，增加眼周肌膚彈力和水分。

▲Loreal Paris 金致臻顏花蜜奢養眼霜，20ml，1,650元。

含有珍稀麥盧卡花蜜萃取，自然散發頂級療癒香氛，富含胺基酸與維他命、黃金四胜肽精萃，養出緊緻眼周。

▲ORIGINS 駐顏有樹全效撫紋A醇眼霜，15ml，2150元。

獨家的 A 醇微晶球撫紋科技，搭配榆綠木萃取、六胜肽，有效抵禦眼周衰老，再角鯊烯和葵花籽精萃，幫助瞬效補水。