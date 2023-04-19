營養師揭「4大NG養生行為」！粗雜糧吃太多反而會影響排便

▲營養師提醒有些錯誤養生行為，反而會造成身體負擔。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

近年來健康意識抬頭，越來越多人開始重視健康、養生話題，但營養師沈夏冰就提醒，有些人以為的「養生行為」，其實是在養病！他就揭露4個常見的錯誤養生習慣，不僅是無效養生，甚至反而會造成身體負擔，快來看看你中了幾個？

NG 1：粗雜糧吃得越多，排便越順暢



很多人為了健康和預防排便的問題，喜歡大量的吃粗雜糧，甚至一天三餐都吃，但沈夏冰提醒，凡事都是過猶不及，膳食纖維每天攝取25～30g最合適，超過48g反而會影響鈣和鎂的吸收，甚至會影響正常的排便。

正確的做法是每天確保全穀物的比例在1/4～1/2之間即可，尤其對於老年人來說，吃適量的份量才是最合適的，每天粗雜糧差不多50～100g的乾重，煮熟之後約1～2個拳頭的份量即可。

NG 2：擔心膽固醇高，不吃蛋黃也不吃肉



蛋黃裡的膽固醇真的算是高，但是膳食膽固醇並不一定會直接影響血液中的膽固醇，如果老年人的膽固醇比較高，但一般來說，每天吃3～4顆完整的雞蛋還是沒什麼問題的，而且像是瘦肉、魚蝦等大部分的肉類，其實膽固醇並不高，也是可以適當的攝取。

如果過度苛刻的限制動物性食物，只會讓老年人的優質蛋白攝取不足，長期下來就會導致像是體重下降、消瘦、肌肉流失等狀況，還會增加各種健康風險，所以老年人千萬不能不吃肉。

NG 3：病後恢復期要吃清粥小菜



不少人都以為疾病恢復期要吃的清淡飲食就是清粥小菜，但沈夏冰指出，其實這是錯誤迷思。粥是精緻碳水，很多小菜又都是高鈉食物，雖然好消化但沒什麼營養，除非是有醫囑，否則在疾病修復期還是得要注意食物多樣化，讓營養攝取盡可能全面，但是食物的狀態還是要做成比較容易消化的，像是可以做雜糧粥，肉末、蒸蛋等料理。

另外，烹調和調味也要盡可能的簡單，尤其要控制油和各種含鈉的調味品，這樣才能幫助身體快速恢復。

NG 4：每天步行數越多越健康



很多人都認為走路越多就越健康，其實這也是錯的。國際醫學期刊《柳葉刀-公共衛生》（The Lancet Public Health）就曾發表一項大規模研究，對5萬人進行了統合分析而得出結論，只要多走路，無論什麼速度都會有益於長壽，但是每天超過1萬步之後，能獲得的健康益處就非常小，所以也不是走路走得越多就越健康。