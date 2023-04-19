和姊妹淘野餐、喝茶穿搭不馬虎　首飾換季施展熱情魅力

▲模特兒佩戴Les Néréides叢林樂園系列金剛鸚鵡耳環4,600元，項鍊6,100元。（圖／Les Néréides提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天氣轉熱，首飾也該換季展現陽光活力，無論是飾品、髮飾或腕錶品牌都各有花卉、蝴蝶圖案新作呼應時節，戴上應景配件與姊妹淘相約喝下午茶，或辦一場野餐派對，都是生活中的一大樂趣。





▲Les Néréides叢林樂園系列戒指，3,600元。

叢林樂園

法國品牌Les Néréides今夏引領粉絲前往南美洲熱帶雨林，創作叢林樂園系列飾品，色彩鮮艷的奇花異草襯托金剛鸚鵡，成為項鍊、戒指與耳環的主視覺，此外，石斛蘭花、萱草、火龍果與燈籠果也是此系列的重要元素，一同施展熱情魅力。





▲Les Néréides叢林樂園系列火龍果項鍊，5,200元。

優雅髮飾

法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）初夏系列，將花卉、蝴蝶全收錄其中，前者使用褐色搭配白色、再於花蕊點綴施華洛世奇水晶創作油桐花髮飾，而蝴蝶則運用鏤刻工法勾勒出輕盈飛舞的黑色鳳蝶，其身體鑲滿金色水晶更加耀眼。





▲亞歷山卓晶蕊油桐花豆扣夾，2,700元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）





▲亞歷山卓鏤刻鳳蝶仕女夾 7,100元 。

花花世界

Swatch近期推出一系列花卉腕錶，於錶帶上展現花花世界，就連一向中性的大尺寸腕錶BIG BOLD，也首度換上花卉圖案，讓深綠色和赤陶色「迷彩花」貫穿整條錶帶，配上同色調的鏤空機芯，吸睛度百分百，飾品穿搭無須過於繁複，能重點聚焦即完美。





▲Swatch CAMOFLOWER COTON腕錶（左）3,650元，CAMOFLOWER GREEN腕錶3,650元。（圖／Swatch提供，以下同）





▲Swatch ESSENCE OF FLOWER腕錶，2250元。

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時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），

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