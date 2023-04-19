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BTS柾國T恤不穿好露內褲頭　當「人間CK」掀衣跪地性感破表

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▲▼柾國（Jung Kook） 。（圖／品牌提供）

▲柾國升格Calvin Klein Jeans 和 Calvin Klein Underwear 的全球品牌代言人 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

韓團BTS門面擔當柾國（Jung Kook）升格Calvin Klein Jeans 和 Calvin Klein Underwear 的全球品牌代言人後，終於又有全新養眼形象照公開了，這回他穿上品牌標誌性T恤以及牛仔褲，尺度不算過分，但在日常穿搭中洩露男人味，帥照連發仍是讓大批粉絲看得過癮。

▲▼柾國（Jung Kook） 。（圖／品牌提供）

▲▼柾國（Jung Kook） 。（圖／品牌提供）

▲▼柾國（Jung Kook） 。（圖／品牌提供）

▲柾國出鏡CK最新形象照出爐  。（圖／品牌提供）

柾國率性演繹品牌標誌性單品，延續極簡的黑白色調，他穿著寬鬆剪裁T恤，別緻的花押字組合增添辨識度，柾國以跪地姿勢出鏡，單手微微掀起上衣露出內褲頭，呈現專屬於他的性感帥氣風格。此外，他海演繹90s 版型丹寧褲裝，Authentic 直筒牛仔褲採用經典的直筒剪裁，柾國無論以站姿、趴著望向鏡頭，魅力都難以阻擋。

▲▼ Polo Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲ Polo Ralph Lauren 首間女裝概念店 。（圖／品牌提供）

同樣是經典的美式品牌，Polo Ralph Lauren 夏季「Modern California」系列設計理念來源於加州風情，首間女裝概念店承襲品牌一貫美式簡約的風格，也首次引進較為正式的長禮服、頂級正裝單品，提供多元選擇。

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關鍵字：

BTS, 柾國, Calvin Klein, CK

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