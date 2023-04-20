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「不適合走入婚姻」星座Top 3！　第一名有自由靈魂最難被馴服

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▲星座 。（圖／翻攝自 TVN IG）

▲3大星座「不適合走入婚姻」。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯 ／Ann

許多人都知道，談戀愛和走入婚姻是兩件事，適合當另一半的人或許是浪漫、貼心，但是一旦考慮到實際層面，卻無法維持長久的婚姻，從星座角度來觀察，以下3大星座「不適合走入婚姻」，看看你是否上榜了呢？

Top ３ 牡羊座

牡羊座相對來說是比較自我的存在，同時「三分鐘熱度」的個性很難改變，舉例來說，牡羊可以很快速對一件事情感興趣，卻也可以一下子就失去熱忱，然而這種心態放在感情中還不太明顯，若是步入婚姻，就會瞬間被放大檢視，想要長情不是簡單的事情。

Top ２ 水瓶座

只要周圍有水瓶座，就不難發現他們其實是十分自傲的，愛情或是婚姻不過是自己的附屬品，也就是可有可無的存在，水瓶在認識初期時，絕對不會輕易將自己的真心交付給另一半，所以讓戀人有種「隔層紗」的感覺，更別說走入婚姻，還是留在朦朧美的戀愛比較好。

Top １ 射手座

射手座自由已成天性，要讓他們心甘情願定下來，勢必自身也要有所退讓，換句話說，其實射手是將心比心的星座，他們會觀察另一半的付出來決定自己的行為，如果不是高手，絕對是難以馴服射手，但是千萬要記得射手的崩壞只是一念之間，不能讓具有誘惑的事物接近他們。

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關鍵字：

星座, 運勢, 水瓶座, 牡羊座, 射手座

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