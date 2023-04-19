Lisa私服火辣辣　擁抱怪奇比莉逆天長腿搶鏡

▲Lisa結束美國科切拉音樂節，一身俏麗裝扮享受私人時光。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓天團BLACKPINK相隔4年登上美國科切拉音樂節（Coachella），獲得粉絲熱情歡迎，尤其是泰籍成員Lisa竟然在表演中改歌詞大爆粗口，展現嗆辣的一面，瞬間把場面炒到最高點，卸下舞台服裝後，她的日常穿搭一樣火辣辣，穿著代言品牌CELINE短版上衣露纖腰，搭配Nφ Dress迷你裙、腳踩Acne Studios長靴大秀修長美腿，享受在沙漠的時光。





▲Lisa身穿CELINE短版上衣搭Nφ Dress迷你裙，配上Acne Studios長靴很吸睛。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Lisa轉過身秀CELINE後背包。

除了私服有看頭，Lisa所戴的珠寶、腕錶全出自代言品牌寶格麗（BVLGARI），她戴上B.zero1鑽戒、Serpenti手環，以及她與品牌合作的BVLGARI BVLGARI x LISA限量版腕錶，配備虹彩般的面盤，底蓋鐫刻她最喜歡的雪絨花，中央是她的名字縮寫。





▲Lisa是擺拍好手，做出各種俏皮表情與姿勢。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）









▲Lisa戴的寶格麗B.zero1鑽戒（上）687,000元，BVLGARI BVLGARI特別版腕錶179,800元。（圖／寶格麗提供）

Lisa在美國的私人時光不僅穿著有看頭，拜訪的朋友也各個有來頭，她po出的照片中，與怪奇比莉（Billie Eilish）開心摟肩、摟腰一起做閉眼大笑的俏皮表情，也和歌手Dominic Fike熱情抱抱，羨煞粉絲。

▲Lisa開心與怪奇比莉抱抱。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）