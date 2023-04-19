fb ig video ETtoday search mobile

Lisa私服火辣辣　擁抱怪奇比莉逆天長腿搶鏡

>

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa結束美國科切拉音樂節，一身俏麗裝扮享受私人時光。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓天團BLACKPINK相隔4年登上美國科切拉音樂節（Coachella），獲得粉絲熱情歡迎，尤其是泰籍成員Lisa竟然在表演中改歌詞大爆粗口，展現嗆辣的一面，瞬間把場面炒到最高點，卸下舞台服裝後，她的日常穿搭一樣火辣辣，穿著代言品牌CELINE短版上衣露纖腰，搭配Nφ Dress迷你裙、腳踩Acne Studios長靴大秀修長美腿，享受在沙漠的時光。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa身穿CELINE短版上衣搭Nφ Dress迷你裙，配上Acne Studios長靴很吸睛。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa轉過身秀CELINE後背包。

除了私服有看頭，Lisa所戴的珠寶、腕錶全出自代言品牌寶格麗（BVLGARI），她戴上B.zero1鑽戒、Serpenti手環，以及她與品牌合作的BVLGARI BVLGARI x LISA限量版腕錶，配備虹彩般的面盤，底蓋鐫刻她最喜歡的雪絨花，中央是她的名字縮寫。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa是擺拍好手，做出各種俏皮表情與姿勢。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）


▲▼ Lisa的寶格麗 。（圖／翻攝IG）

▲▼ Lisa的寶格麗 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa戴的寶格麗B.zero1鑽戒（上）687,000元，BVLGARI BVLGARI特別版腕錶179,800元。（圖／寶格麗提供）

Lisa在美國的私人時光不僅穿著有看頭，拜訪的朋友也各個有來頭，她po出的照片中，與怪奇比莉（Billie Eilish）開心摟肩、摟腰一起做閉眼大笑的俏皮表情，也和歌手Dominic Fike熱情抱抱，羨煞粉絲。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa開心與怪奇比莉抱抱。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

►亮・珠寶／Lisa戒指黑得發亮　寶格麗經典翻新愛不釋手

►Lisa生日禮物收到手軟　寶格麗送項鍊、CELINE印名字旅行袋超貼心

 

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, CELINE, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

和姊妹淘野餐、喝茶穿搭不馬虎　首飾換季施展熱情魅力

和姊妹淘野餐、喝茶穿搭不馬虎　首飾換季施展熱情魅力

潘瑋柏戴「錶王」鑽錶練團閃爆　同款拍出3185萬高價

潘瑋柏戴「錶王」鑽錶練團閃爆　同款拍出3185萬高價

秘書變千億女富豪驚人珠寶曝光　生前逾45億珍寶上拍有望刷新紀錄

秘書變千億女富豪驚人珠寶曝光　生前逾45億珍寶上拍有望刷新紀錄

喜歡就包色！　虹彩盒秀8只亮色Zenith錶 ITZY主唱Lia黑錶出自名家之手　G-SHOCK聯名山本耀司萬元有找 楊紫瓊、林青霞臉貼臉燦笑美翻　劉嘉玲性感晚禮服迎戰 伯爵5500萬派對珠寶玩變身　雕刻與彩繪大師聯手造雞尾酒錶盤 「時尚媽咪」Melody疊搭輕珠寶瞬間減齡　漂亮秘訣「做自己」 「錶王」萬年曆計時錶拍場「三代同堂」　罕見二代錶5100萬領銜 林青霞羽毛裝配紅帽俏麗極了　揪楊紫瓊賞卡地亞特展

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面