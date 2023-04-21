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「人間AI」Karina私服好時髦！破格金髮超吸睛　網讚：根本迪士尼公主

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實習記者黃麗頻／綜合報導

南韓女團aespa日前舉辦出道第一場演唱會，而在巡演期間，「人間AI」Karina因為白金髮色，在韓網掀起一陣討論，不少網友表示：「金髮也太漂亮了」、「根本是迪士尼公主了！」，此外，Karina私服也是許多人討論的話題，以下整理出「人間AI」的穿搭秘訣，簡單、清新好時髦！

＃短版上衣炫腹又時髦

從最新機場照中可以看到，Karina頂著一頭亮眼的白金髮色，身穿Marc Jacobs副牌Heaven的短版針織上衣，下身則穿著雙排扣的黑色牛仔裙，炫出姣好身材；而肩背Maison Margiela後背包，加上黑框眼鏡，看起來非常俏皮可愛，完全是「洋娃娃本娃！」

▲aespa Kriana私服超有型。（圖／翻攝自IG）

▲換上一頭白金髮色，Karina彷彿洋娃娃般的動人。（圖／翻攝自IG@aespa_official、Twitter@just_0411）

＃細肩洋裝散發滿滿仙女感

其實Karina在出道前就已經是網路紅人，「臉讚」程度浪得虛名，日前跟著團體至泰國巡演的她，換上一身米白色抓皺洋裝，將原本雪白的膚色襯得更加透亮，僅搭上一頭飄逸長髮，洋溢著青春的笑容，不經意就散發滿滿的仙女氣息！

▲aespa Kriana私服超有型。（圖／翻攝自IG）

▲日前至泰國巡演，Karina換上一身米白洋裝仙氣十足。（圖／翻攝自IG@aespa_official）

＃同色系簡單搭配酷帥風

關注Karina許久的朋友，想必會發現她的私服時常選擇同色系搭配，不僅簡單還不怕出錯！只見她選擇DIESEL的T-angie黑色上衣，搭上同色系迷你裙，手提PRADA枕頭手袋，而作為GIVENCHY品牌大使，Karina腳踩正是該品牌經典的厚底涼鞋，看起來帥氣有個性。

▲aespa Kriana私服超有型。（圖／翻攝自IG）

▲Karina熱衷同色系穿搭，簡單還不怕出錯。（圖／翻攝自IG@aespa_official）

＃黑白對比色打造清新氛圍

除了同色系穿搭，Karina也善用黑白對比色，打造出時髦裝扮，只見她身穿黑色削肩背心，外罩羅紋針織外套，下身選擇米白色直筒牛仔褲，搭上隨性紮起的丸子頭及淡淡的妝容，看起清新又休閒，整個人充滿活力的同時，默默散發出優雅的氛圍。

▲aespa Kriana私服超有型。（圖／翻攝自IG）

▲Karina善用黑白對比色，打造出時髦裝扮。（圖／翻攝自IG@aespa_official）

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關鍵字：

aespa, Karina, 카리나, 유지민, 劉知珉, 에스파

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