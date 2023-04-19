周曉涵甩小三烏龍陰霾　秀錶自爆領零用錢度日

▲周曉涵一掃捲入周孝安與陳天仁婚變風波的陰霾，漂亮出席CITIZEN活動。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日前無端捲入周孝安與陳天仁婚變風波的女星周曉涵，今出席CITIZEN女錶發表會時，坦言被誤傳為第三者時心情一度受到影響，但戲中的「老公」周孝安向她表示不好意思，她決定以專業態度繼續完成工作，而與她感情緊密的外婆、媽媽雖然沒有多問但力挺她的心不言可喻，她說：「家人理解我，就會相信我。」忙於拍戲的她沒空逛街血拚，趁參加品牌活動替最愛的2個女人挑母親節禮物。

▲周曉涵示範CITIZEN心蕊．輕奢限定款ES9466-65W光動能錶。（影／記者陳雅韻攝）

周曉涵自爆工作以來經濟大權仍掌握在媽媽手裡，由媽媽為她守財與投資，她則領零用錢過日子，問及是否買名牌會少報價格？她笑稱：「我媽不是省油的燈，刷超過10萬就要報備了吧！不過我也沒有愛買貴的東西，比較想花在旅行等生活體驗上。」CITIZEN最新xC心蕊．輕奢限定款ES9466-65W腕錶則在她的購物清單之列，因為鏡面可摸到中央點綴的實驗室培育鑽石，讓她愛不釋手，6至9時的時標也是培育鑽石，而一片櫻花花瓣則落在8時位置，浪漫極了。

▲CITIZEN心蕊．輕奢限定款ES9466-65W光動能錶，以鈦金屬搭配Sakura pink櫻花粉紅金內圈，38,900元。

CITIZEN於母親節前夕還推出融入大自然美景的CITIZEN L 3款新錶，分別是以世界奇景藍眼淚為靈感的光動能腕錶EM0915-86N、大氣中藍光的散射搭配夕陽的紅光EM0917-81Y，以及秋日陽光灑落林間的EM0919-85Y腕錶，面盤上8時位置均鑲嵌鑽石，同一位置的花苞造型錶冠則鑲嵌黃玉，細節相當講究；更耀眼的選擇為錶圈鑲嵌60顆水晶的29.5mm光動能錶，有粉紅金、玫瑰金及黑色3色腕錶。





▲CITIZEN以世界奇景藍眼淚為靈感的EM0915-86N光動能錶（左）15,800元，母親節主打款FE1252-82X光動能錶8,800元。

Swatch今年母親節特別版錶款ALL ABOUT MOM，則顯露幽默設計，在面盤上呈現搜尋「MOTHER」（媽媽），而錶帶上印有「I TOLD YOU SO」（我早說過了），正是多數媽媽最常脫口而出的口頭禪，以趣味手法詮釋媽媽對孩子的關心與愛，3時位置的視窗也有巧思，每到午夜至凌晨會變換不同顏色的愛心。





▲Swatch母親節錶款ALL ABOUT MOM，3,000元。（圖／Swatch提供）