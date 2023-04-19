劉以豪「一片海芋」擋身前現身LOEWE　王柏傑自曝度假時「沒在穿衣服」！

記者王則絲／台北報導

劉以豪、王淨、王柏傑、朱軒洋、管麟今（19日）大陣仗合體出席LOEWE Paula’s Ibiza期間限定店開幕活動。劉以豪今天的造型完整呈現了LOEWE的狂放風趣，「一片海芋」上衣擋在身前超吸睛，王柏傑一身丹寧套裝也相當適合度假，但他表示：「度假時基本上沒在穿衣服。」其實在海邊的他幾乎都裸上身，令人聽了都想巧遇。

▲劉以豪「一片海芋」擋身前，同款也有推出女裝更火辣的「肚兜」版本。（圖／記者黃克翔攝）

劉以豪身上「一片海芋」造型來自LOEWE Paula’s Ibiza系列，其實女裝也有一件相同的海芋裝，不過是以「肚兜」的形式呈現，現場問及劉以豪敢不敢挑戰？他表示：「在大自然裡應該敢吧？在海芋堆裡面可以！」

▲王柏傑曝度假時「沒在穿衣服」。（圖／記者黃克翔攝）

王柏傑今日選穿丹寧套裝是他私下喜歡的風格，不過胸前的開衩開得很低，隱約露出胸膛，但是王柏傑一點不害羞，用身上的Slit酒椰葉條紋編織包當作「安全帶」固定胸口；談到度假的主題，王柏傑坦言自己到現在還沒有安排出國，現在最想去的國家是夏威夷，但若是到了海島國家，他可不會穿著這身牛仔裝，因為他透露，自己在度假時「沒在穿衣服」的：「我度假時基本上沒在穿衣服，因為我不喜歡有曬痕。」

現場唯一女星王淨自然是「嬌點」，她以白色流蘇裙搭配桃紅色的Bracelet背包，這款「手環包」可以隨時替換肩背或是纏繞在手上使用，早在活動前就已燒到王淨，她表示自己已率先入手了黑色同款。同場現身的鮮肉男星朱軒洋很明顯的正是一派海灘度假裝扮，網狀上衣與條紋海灘褲，加上腳上的螢光橘涼鞋，彷彿可以一秒瞬移到沖繩也無違和。

▲王淨、朱軒洋同場現身。（圖／記者黃克翔攝）

LOEWE Paula’s Ibiza系列灌注創辦人Enrique Loewe小時候對Ibiza島的回憶，因此期間限定店中處處充滿者童趣的堆沙堡，然而，海島生活是Ibiza文化的精髓，全系列皆是海島度假的最佳行頭，其中編織包款最讓人失心瘋，包括利用棕櫚葉、酒椰葉以及皮革⋯⋯運用不同原料與織法製作而成，展現高超工藝技術，其他亮點單品，還有這雙夾腳拖鞋，上頭採用空心黃銅製成的圓形裝飾，搭配上圓潤的鞋型與繽紛色調，成為系列中的必看焦點之一。

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列將於4月20日起於專門店販售，並於 4月20日至 5月14日在台北市中山區期間限定店販售。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

編織的包款是夏季必備單品，FENDI本季以品牌標誌性的「Peekaboo ISeeU」，延伸製成編織皮革Peekaboo包款，採用皮革同色系手工編織飾邊和前幅，兩側飾有經典牛角鎖，鏤空透出內襯採用同色系的納帕皮革面料，搭配手柄和可調式、可拆式編織飾邊肩帶，可變化多種背法，打造穿搭女性最優雅奢華的氣質風尚。

▲FENDI編織皮革Peekaboo包。（圖／品牌提供）