母親節3個定點日本輕旅行！附上必備必買清單，讓媽媽玩得超開心

文／女子學

隨著邊境解封、口罩令解除，世界逐漸回歸我們習以為常的「自由」生活，大家也紛紛提起行李、登上飛機，前往另一個國度，享受睽違好久的海外之旅。

不只我們的心癢癢，每天張羅全家大小事、為大家忙進忙出的媽媽，也好想跟閨蜜來趟輕鬆的小旅行！再過不久就是母親節，今年我們不送禮、不吃大餐、不辦家族旅行，而是當「旅遊規劃師」替媽媽安排一趟與姐妹們的輕旅行。至於首選之地，當然是台灣人最愛去的日本囉！

這兩三年，日本多了哪些新景點？又有哪些地方，適合媽媽們一起遊覽享受的呢？貼心的你，更不忘準備「必備」和「必買」清單，將前置作業都規劃好，讓她們安心旅遊，開開心心地出門、平平安安地回家！

依照喜好，打造不同特色的定點行程



舒壓溫泉之旅：熱海

位於靜岡縣東部的熱海市，是座臨海溫泉地區，緩慢步調充滿度假的氣息。由於從東京搭乘新幹線不到一個小時便可抵達，不僅是海外旅客必去的觀光勝地，也是關東近郊人在周末假期很常前往放鬆旅遊的地方。

▲熱海市住宿選擇眾多。（圖／Booking.com）



熱海市住宿選擇眾多，從傳統飯店到日式旅館應有盡有，建議可選擇靠海的住宿，讓媽媽能邊泡澡邊眺望遼闊的海景。而周邊景點，有熱海城、起雲閣、來宮神社等等歷史之地，還有擁有世界各品種玫瑰的AKAO HERB & ROSE GARDEN，讓她們徜徉花海，留下旅行最美麗的紀念照。

山林鐵道之旅：由布院之森



著名的「由布院之森」列車，每日固定由福岡博多車站開往由布院，是非常熱門的觀光列車，可於預定搭乘日前一個月於官網上先預訂座位。搭乘時，整輛列車就像被森林擁抱，穿梭山林間感受和煦陽光和新鮮空氣，與大自然融為一體；此外，車上販售的和食便當每天限量供應，建議早點排隊購買才不會撲空。

▲著名的「由布院之森」列車。（圖／女子學提供）



而被日本上班族女性票選第一名度假勝地的由布院，位於九州大分縣，同樣是著名的溫泉區，集結美景、美食，還有許多特色店家和伴手禮。特別推薦波光粼粼、隨四季變化的金鱗湖，無時無刻都美到令人屏息，相信媽媽一定會很喜歡！

▲由布院同樣是著名的溫泉區。（圖／女子學提供）



輕鬆玩親自然：京都伊根舟屋



說到京都，我們想到的可能是清水寺、高台寺、伏見稻荷等等知名景點，但其實不只傳統古寺，你有想過京都也能看見海嗎？

▲伊根。（圖／Pinterest）



疫情之前，大家或許對「伊根」可能還很陌生，而這幾年在部落客、Youtuber的介紹下，使這個位於京都北邊的小鎮，慢慢嶄露頭角。其中，又以伊根灣遊覽船和舟屋巡禮、餵食海鷗為最熱門的行程，尤其距今已有1700年以上歷史的舟屋，過去為漁夫住宿之地，船可以直接駛入屋內，而近幾年許多舟屋改建為民宿，讓遊客體驗住在水上的新鮮樂趣。

內外用必備！關上行李前再確認「這些」帶了沒



隨身攜帶

那麼，好久沒有出國，深怕媽媽忘東忘西，在國外兵荒馬亂嗎？這時，替媽媽準備一份「物品清單」，確定東西都放進去後，就在清單上打勾勾以免遺漏。隨身攜帶的是基本護照、手機充電線和行動電源，還有遮陽的太陽眼鏡等等，不管到哪裡都能舒舒服服，安心地與好姊妹拍下美照，隨時和家人分享最新行程喔！

▲替媽媽準備一份「行李物品清單」。（圖／Pixta）



日常所需

日常所需的部分，由於日本早晚溫差大，可在包包裡放一條絲巾、輕便的折疊傘，以便不時之需，另外也要備上薄外套。而保健保養部分，為了避免水土不服、上不出來等困擾，即可備上益生菌，特別推薦森下仁丹晶球益生菌，小小一包方便好攜帶，每天餐後食用一次，順順暢暢更能開心吃美食。

▲簡單的保健、保養小物也是必備。（圖／森下仁丹）



旅日必買！藥妝好物最前線，伴手禮就挑「這些」



藥妝好物

終於來到日本，當然要到最喜歡的藥妝店朝聖！提醒媽媽別只買貼布、眼藥水或維他命，其他美妝好物也很多。保養部分，編輯超推撫平粗大毛孔的「毛穴撫子」日本米精華水洗面膜，以及隨著地區、產物有不同的lululun限定面膜，零食部分像kitkat巧克力、日東紅茶系列、Calbee薯條杯都很不錯。

▲到日本必買美妝好物。（圖／Pinterest）



精選伴手禮

最後的伴手禮，就依照上述推薦的景點一一介紹吧！第一個是熱海的溫泉饅頭，如其名正是在溫泉勝地販售的饅頭，通常會加入甜甜的餡料，咬下去口感鬆軟、香氣四溢，非常適合當下午茶點心；接著是由布院知名的B-SPEAK蛋糕捲，堪稱「最高級的美味」，鬆綿的口感和香濃雞蛋奶香味，成為高人氣的必吃甜點。最後是「伊根滿開：古代米酒」，以紫黑米釀製，有特殊酸甜滋味，尾韻帶出淡淡的米香，很適合家人於深夜一起小酌。

▲（左）熱海的溫泉饅頭、（右）伊根滿開：古代米酒。（圖／Pinterest）



誰說母親節只能送禮物、吃大餐？在現在這個時期，為媽媽準備難忘的日本小旅行，不僅能讓她好好放鬆，還能與閨密姊妹們共遊、留下美好的記憶，何樂而不為呢？

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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