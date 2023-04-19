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BLACKPINK登Coachella主舞台氣場全開　絕美黑＆粉戰袍暗藏小心思

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實習記者黃麗頻／綜合報導

睽違兩年，韓國人氣女團BLACKPINK再次回歸Coachella（科切拉音樂節），更成為第一組登上主舞台的亞洲團體，女孩們一連帶來18首歌，直播瀏覽人數更是衝破2.5億，人氣相當驚人！此次的表演服裝也同樣吸睛，一起來看看她們的Coachella穿搭吧！

▲BLACKPINK登COACHELLA主舞台。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK登Coachella主舞台，一連帶來18首歌。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__，下同）

不同於以往的表演服融合各品牌穿搭，此次Coachella造型，BLACKPINK全員選擇Dolce＆Gabbana的訂製服裝，以團名「BLACK＆PINK」黑色與粉色為設計核心，在材質上選用俐落的皮革及柔軟的雪紡紗，形成強烈的對比，此外，每套服裝都完美展現成員的個性。

Jennie身穿緊身粉色馬甲上衣，配上綴有閃亮寶石的皮革外套，如同她帥氣的外表裡充滿少女心，而Lisa的服裝以黑色基底，蕾絲墊肩富有復古氛圍，腰上輕飄的粉色長紗，像極了沉浸於舞蹈世界的她；Rosé則穿著以黑色蕾絲編織的連身褲，僅以粉色薄紗墜飾，外罩皮革背心，性感極致，輕鬆展現「人間YSL」的態度，而大姐Jisoo的服裝最具夢幻感，以粉色系為主，身穿帶有花飾的高領緊身上衣，下身穿著綴以粉色緞帶的黑色短褲，遠看酷似蓬蓬裙的浪漫。

▲BLACKPINK登COACHELLA主舞台。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK登COACHELLA主舞台。（圖／翻攝自IG）

表演後，女孩們也紛紛在IG分享現場造型，其中，Jisoo身穿DIESEL經典「D字鏤空」背心，露出纖細的小蠻腰，展現滿滿的Girl Crush；Lisa則是選擇倫敦小眾品牌「Poster girl」的旗袍式連身衣，大耍性感，腰上的CELINE腰包更成為眾人討論焦點。

▲BLACKPINK登COACHELLA主舞台。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK登COACHELLA主舞台。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo和Lisa的私服也成為討論焦點。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__,＠lalalalisa_m）

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關鍵字：

BLACKPINK, Coachella, Dolce＆Gabbana

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