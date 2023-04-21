忽冷忽熱先做好保濕！造型師超推小藍瓶、SISLEY全能乳液一用回不去

文／女子學

氣溫驟降，早晚極大的溫差，一下像冬天、一下像夏天，除了讓人容易感冒生病外，連原本穩定的膚況也漸漸失衡……有人開始過敏脫屑、有人則開始冒黑頭狂長痘痘，各類狀況層出不窮，令人難以招架。

「面對劇烈變化的天氣，最重要的就是保濕！」妝髮造型師蕾蕾說。以敷臉、敷面膜等等快速的保養方式為例，我們都知道每周大概敷2-3次，如果為敏感膚質，則要再拉長保養的間隔時間；但，只要這樣做就能徹底讓皮膚獲得水分嗎？還有哪些重點是需要注意的呢？另外，琳瑯滿目的商品中，該如何挑選呢？本篇就讓蕾蕾來跟大家解說分享吧！

▲正確保養的SOP，你做對了嗎？（圖／Pinterest）



正確保養的SOP

大家都了解勤保養的重要，時常在臉上擦擦塗塗，膚況卻仍沒有好轉嗎？蕾蕾提醒，在抹保養品之前，其實有一個更重要的步驟－清潔。無論有沒有化妝習慣，一定要先把臉洗乾淨，再用化妝水、精華液、乳液或面膜，完成整套的 SOP。

此外，比較講究的人可使用早晚面膜，幫助白天上妝與夜晚吸收。值得一提的是，有些晚安面膜質地比較濃稠，到了早上可能還有部分殘留於臉上，最好要先洗乾淨妝才上得去，避免浮粉、起屑、不服貼等等問題發生。

專業妝髮師超推保養商品

那麼，面對現在多變的氣候，在保養品的選擇中，蕾蕾有特別推薦的嗎？對此，她以個人愛用且回購無數次的品牌商品作推薦，跟著保養步驟、從頭到臉，一一分享：

清潔： TRUU 76酵母胺基酸淨膚潔面露

「用過這一瓶就回不去了！」TRUU可說是最近保養界的新寵兒，首推這款76酵母胺基酸淨膚潔面露，只要一點點用量，就能徹底清潔髒污、維持肌膚油水平衡，不少藝人、網紅、部落客都大力推薦。蕾蕾說，每次洗臉只要按壓一兩下，塗抹在臉上就能感受超強的延展性，且輕輕搓揉便能快速起泡，可見質地非常細緻！不僅溫和又可淨化毛孔，洗完臉乾淨有光澤，是超推的洗臉聖品！

▲TRUU 76 酵母胺基酸淨膚潔面露。（圖／TRUU）



化妝水： Kiehl’s金盞花化妝水

說到Kiehl’s的金盞花化妝水，相信大家一定都不陌生吧！特別是容易出油、長痘痘的女性，肯定是日常必備的保養品。蕾蕾表示，推薦這款化妝水的原因，在於它能夠改善夏天粗大毛孔問題，每次洗完臉使用化妝棉擦拭時，還可去除殘留於臉上的彩妝，有再次清潔的作用！另外，假如覺得冬天使用過於刺激，可再用保濕噴霧補充，最後上精華液、乳液就可以了。

▲Kiehl’s金盞花化妝水。（圖／FB@Kielh’s）



精華霜： TRUU藍銅玻尿酸保濕修復精華

而在精華霜的部分，蕾蕾再次推薦TRUU品牌。俗稱「小藍瓶」的藍銅玻尿酸保濕修護精華，主打美國頂級藍銅胜肽搭配日本大小分子玻尿酸，可以迅速滲透保濕、修復肌膚。蕾蕾強調，小藍瓶的好處在於使用沒有時間限制，無論早晚、睡前都可用，質地非常清爽，自己因為工作關係，有時遇到膚況比較不好的新娘，只要在妝前使用一點，妝感就會很服貼；她補充，像有的人膚質敏感，修完眉毛周圍會脫屑、泛紅，這時只要使用小藍瓶即可有效舒緩，不分膚質皆可使用喔！

▲TRUU藍銅玻尿酸保濕修復精華。（圖／TRUU）



乳液：SISLEY全能乳液

過了25歲之後，我們可以清楚感受到「歲月正在臉上留下痕跡」，並隨著每年年紀增長，那些討人厭的紋路，就會越來越明顯、越來越深。對此，蕾蕾推薦SISLEY的全能乳液，主打「一滴全能」極致修護核心肌膚，具有保濕抗皺的功效；針對平常有上妝習慣的女性，建議於妝前使用，減少卡粉情況發生，且上完後有淡淡的精油味，增加清爽感，而延展性和吸收度都是在水準之上，雖然單價偏高，但真正用過後絕對不會後悔的！

▲SISLEY全能乳液。（圖／FB@Sisley Paris）



頭皮霜：凱嵐

除了臉部保養，頭髮髮質的優劣、光澤度，也關係著別人看我們的第一印象！想擁有亮麗的秀髮，頭皮健康是重要的關鍵，但大多數人都把重心擺在洗髮、潤髮上，較少會注意到頭皮養護這塊。蕾蕾說，像現在這種極端的天氣，時冷時熱的對常陪新娘出外景的自己來說，是個蠻大的困擾，有時必須得曬一整天的太陽、有時又得頂著細雨為新人打理，戴上帽子想遮蔽就更容易流汗、出油，每次拿下都擔心會有異味，影響到身邊的人。

▲凱嵐頭皮精油霜。（圖／凱嵐）

因此，她會備著療癒系品牌「凱嵐」的頭皮精油霜，使用時大概擠半個一元硬幣大小，均勻抹在頭皮上，再輕輕按摩個兩分鐘，不需要特別清洗，就能解決頭皮出油和異味的問題，可說是非常方便。

保養是一輩子的功課，每天花點時間善待自己，擁有自然透亮的好氣色，就不再只是空想！蕾蕾提醒，保養做足固然重要，不過生活作息也要特別留意，平常盡量減少油炸物、手搖飲料的攝取，三餐均衡多吃蔬果，也不要為了追劇而熬夜。有了好的習慣，無論是多麼善變的天氣，相信我們都可以應對的喔！

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